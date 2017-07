Fußweg gesperrt In Bautzen wird an der Eisenbahnbrücke an der Zeppelinstraße gebaut.

Auch Fußgänger können die Baustelle nicht mehr passieren. © Steffen Unger

Wegen der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke ist die Bautzener Zeppelinstraße schon seit Monaten gesperrt – und das noch bis Ende 2018. Für Fußgänger gibt es aber einen Weg, über den sie die Baustelle passieren können. Kurzzeitig wird der jetzt allerdings auch gesperrt – und zwar in dieser Woche Mittwoch bis Freitag sowie am Montag und Dienstag kommender Woche, jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr, am Freitag nur bis 15 Uhr. Grund ist der Aufbau eines Traggerüstes, das die Schalung für ein neues Brückenteil hält. Außerhalb der genannten Zeiten kann der Weg weiterhin genutzt werden. (szo)

zur Startseite