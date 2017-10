Fußweg für Schulkinder Damit ist die Strecke zum Ersatzhalt des Busses etwas sicherer. Für die Eltern bleibt es aber eine Teillösung.

Die Gemeinde Arnsdorf hat am vergangenen Freitag in der engen Kurve mit Hilfe von Bau-Absperrungen für die Kinder ein Stück Fußweg abgetrennt. © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Arnsdorf hat alles in ihrer Macht stehende getan, um für mehr Sicherheit in Kleinwolmsdorf zu sorgen. Denn seitdem der Landkreis Bautzen begonnen hat, die Kleinwolmsdorfer Straße auszubauen, müssen Kinder der Siedlung Hofehäuser nicht nur wenige Meter, sondern rund einen Kilometer zur Ersatzhaltestelle laufen. Dem Bus der Linie 310 ist es nämlich durch die Sperrung in Arnsdorf nicht mehr möglich, die Haltestelle „Hofehäuser“ anzusteuern.

Das Problem: Der Weg zur Haltestelle ist gefährlich. Am vergangenen Freitag hat die Gemeinde deshalb einen Notfußweg an der Brücke sowie in der engen Kurve, wo bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern gilt, abgetrennt. Somit ist immerhin ein Stückchen mehr Sicherheit für die Schulkinder entstanden. Diese Lösung ist das Ergebnis zweier Vorort-Besichtigungen mit den Vertretern des Landratsamtes und der Straßenmeisterei. Eine Ampel sei nach Angaben von Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann aber nicht machbar. Aus finanziellen Gründen. Dennoch hat sich das Gemeindeoberhaupt bemüht, noch weitere Sicherheitsmaßnahmen für die kleinsten Kleinwolmsdorfer herauszuschlagen. So erhalten die betroffenen Kinder, die von den Hofehäusern bis zur Kreuzung mit der Wallrodaer Straße laufen müssen, durch die Grundschule Warnwesten. Damit sie insbesondere in den frühen Morgenstunden, wenn es noch dunkel ist, von den Autofahrern schnell erkannt werden. Zudem versucht die Verwaltung derzeit, über ehrenamtliche Arbeit eine Hilfsperson für die Kinder zur Verfügung zu stellen. Dafür hat bereits Christina Kunath, die bekannterweise in unmittelbarer Nähe wohnt, ihre Hilfe angeboten. Allerdings hofft sie auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung, dass sich noch mindestens zwei weitere Freiwillige melden. „Damit man sich abwechseln kann“, so die Kleinwolmsdorferin.

Kontakt zum RVD herstellen

Doch hundertprozentig glücklich sind die Kleinwolmsdorfer Eltern noch nicht. „Es ist eine Teillösung“, meint Romy Jäger von der Elterninitiative. Die Kleinwolmsdorfer haben ihren Angaben zufolge am Wochenende noch einmal zusammengesessen und beraten. „Wir wollen versuchen, den Kontakt zum RVD herzustellen.“ Der Regionalverkehr Dresden ist das zuständige Unternehmen, das die Linie 310 bedient. Der Vorschlag der Eltern, dass der Bus die Haltestelle „Hofehäuser“ weiterhin ansteuert und wenige Meter weiter hinten auf einer Wendeschleife am Feld wieder umkehrt, wurde bisher abgelehnt. „Allerdings haben wir dies bisher nur von Frau Angermann gehört. Auch bei der Beratung in der alten Schule war kein Vertreter vom RVD dabei“, so Romy Jäger.

Deswegen wolle man sein Glück noch einmal persönlich probieren. Dass es möglich ist, zeigt die aktuelle Situation in der Ottendorfer Ortschaft Grünberg. Hier wurde am Ortseingang sogar eine Wendeschleife für den Bus der Linie 308 extra gebaut. Denn der Bus kommt auch hier aufgrund der am Montag begonnenen Bauarbeiten nicht mehr in den Ortskern hinein. Warum die Fahrt über eine Wendeschleife in Grünberg möglich ist, in Kleinwolmsdorf aber nicht, erschließt sich den besorgten Eltern allerdings nicht. Deswegen wollen sie erneut nachhaken.

zur Startseite