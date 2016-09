Fußweg Einsteinstraße wird jetzt nicht saniert

Die Stadt Pirna wird den Fußweg an der Einsteinstraße derzeit nicht grundlegend ausbessern lassen. Nach Auskunft des Rathauses befinde sich der Gehweg in einem verkehrssicheren Zustand. Das habe zuletzt eine Prüfung vor Ort Mitte September ergeben. Mit der Sanierungs-Absage reagiert die Stadt auf eine Anfrage des Stadtrates Frank Ludwig (CDU). Der Abgeordnete hatte gerügt, dass sich der Fußweg, speziell zwischen Lok-Sportplatz und Netto-Markt, in einem sehr schlechten Zustand befinde. Daher mahnte Ludwig Ausbesserungsarbeiten an. Laut der Stadt wurde der Fußweg in den 1970er-Jahren gebaut. Die auf dem Grünstreifen zwischen Rad- und Gehweg wachsenden Bäume hätten zwar immer wieder die Betonplatten des Fußweges gelockert und angehoben. Allerdings würden diese Schäden laufend behoben. Der Zustand des Gehweges ließe sich grundlegend erst verbessern, nachdem Straße und Gehweg grundhaft ausgebaut werden. (SZ/mö)

