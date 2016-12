Fußweg durchs Wohngebiet entsteht Es soll sich was für die Sicherheit der Singwitzer tun. Dafür sind Fördermittel nötig.

Wann kommt der Fußweg durchs Wohngebiet zwischen Bautzener und Mittelstraße? Diese Frage beschäftigt die Anlieger in Singwitz. Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) kündigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, dass der Weg demnächst erst einmal provisorisch angelegt und befestigt werden soll. Später soll er asphaltiert werden. Dafür wolle die Gemeinde Fördermittel beantragen.

Eigentlich gab es den Fußweg ja schon. Doch der wurde gekappt, weil anstelle der früher dort ansässigen Firma Raussendorf mittlerweile Eigenheime entstanden sind. Die Gemeinde hat aber stets versichert, dass es auch künftig eine Verbindung für Fußgänger durchs Wohngebiet geben soll, zum Beispiel um auf den Spielplatz an der Mittelstraße zu gelangen. Daher wird nun ein neuer Weg angelegt. (SZ/MSM)

