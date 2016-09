Fußweg auf der Mauerkrone wächst Das erste Stück ist fast fertig. Geht es an der Straße nach Kriebstein weiter flott voran, beginnt im März der Straßenbau.

Auf der sogenannten Kappe der Stützmauer an Kriebsteiner Straße verläuft künftig der Gehweg. Bis auf das Geländer, das im Oktober montiert wird, ist der erste Abschnitt bereits fertig. © André Braun

Seit Ende letzten Jahres ist der Uferbereich an der Kriebsteiner Straße eine Großbaustelle. Mal sind Anwohner genervt wegen des Baulärms, mal Kraftfahrer, die an der Ampel warten müssen. Für sie gibt es positive Nachrichten, wie Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sagt: „Die Arbeiten liegen sehr gut im Plan.“ Bleibt das so, dann kann laut Lasuv-Sprecherin der eigentliche Straßenbau im März 2017 beginnen.

Und noch eine gute Nachricht gibt es: „Erst im ersten Qaurtal 2017 wird die nächste Vollsperrung der Straße nötig sein“, teilt Isabel Siebert mit. Bis dahin kann der Verkehr weiterhin wechselseitig mit Ampeln an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Diese Regelung kommt vor allem dem Lieferverkehr von und zu den beiden Kriebsteiner Papierfabriken Wepa und Kübler & Niethammer zugute. Bei Vollsperrung müssen die großen Lkw die schmalen Straßen der Umleitung über Reichenbach, Grünlichtenberg und Ehrenberg fahren, was bei Ausweichmanövern trotz neu eingerichteter Ausweichstellen nicht ungefährlich ist.

Mit Wohlwollen verfolgt auch Toralf Pönisch vom Tiefbauamt den zügigen Baufortschritt an der Kriebsteiner Straße. Die Stadt muss sich mit einem Eigenanteil von etwa einer Million Euro an dem Großprojekt beteiligen. Das städtische Geld fließt unter anderem in den Fußwegbau. Der Gehweg entsteht gerade auf der Mauerkrone, er bildet die sogenannte Kappe, die die neue Stützmauer abschließt. Im ersten Bauabschnitt, der in Höhe der Brücke Oberwerder endet, ist der Gehweg beinahe schon fertig. Lediglich das Geländer fehlt noch. „Es ist schon aufgemessen und wird im Oktober montiert“, sagt Isabel Siebert. Der zweite Abschnitt der Stützwand, der von Brücke Oberwerder bis in Höhe der Kindertagesstätte verläuft, soll laut Planung Ende November fertig sein. „Zurzeit ist der Betonkörper zu etwa 80 Prozent fertiggestellt“, so die Pressesprecherin des Lasuv. Auch in diesem Bereich ist die Kappe des Bauwerks der neue Fußweg und inzwischen fast zur Hälfte fertig.

Inzwischen haben die Arbeiten am dritten Abschnitt der rückverankerten Stahlbetonstützwand begonnen. „Zunächst wird eine Spritzbetonschale als Baugrubenverbau hergestellt. Danach werden Mikropfähle in den Untergrund gebohrt, die das Fundament für die Stützwand bilden. Deren Grundkörper soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden“, so Isabel Siebert zum weiteren Bauverlauf.

Insgesamt gibt es sechs Bauabschnitte. Das Gesamtvorhaben soll etwa 4,3 Millionen Euro kosten. An den Kosten beteiligen sich auch Versorgungsträger.

