Fußweg an der B 98 soll verlängert werden

© Steffen Unger

Für Fußgänger in Putzkau soll sich die Sicherheit an der B 98 weiter erhöhen. Dafür soll der Fußweg, der von der Grundschule bis kurz vors Bahnviadukt führt, bis zur Ottendorfer Straße verlängert werden, sagte Bauamtsleiterin Ute Stiller. Gebaut werden soll zusammen mit einer Maßnahme des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Landesbehörde plant, am Viadukt die Entwässerungsanlagen der Bundesstraße zu erneuern. Die Gemeinde will das Geld für den Fußwegbau in ihrem Haushalt 2018 einplanen. Ob dann auch schon das Lasuv baut, ist laut Bauamtsleiterin aber noch nicht entschieden.

Größtes Bauvorhaben der Gemeinde Schmölln-Putzkau im Jahr 2018 ist die Fertigstellung des Anbaus der Kindertagesstätte. Außerdem soll ein weiteres Teilstück der Querstraße in Putzkau ausgebaut werden. Für den Bauhof ist der Kauf eines neuen Multicars geplant. Rund 700 000 Euro insgesamt sollen investiert werden, sagte Bürgermeister Achim Wünsche. (SZ)

