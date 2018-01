Fußtritte und offenes Klappmesser Ein Mann ist am Donnerstagabend auf dem Sebnitzer Markt gewalttätig geworden. Auch gegen die Polizei.

© dpa

Sebnitz. Polizisten wurden am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, zum Marktplatz in Sebnitz gerufen. Dort sollte sich ein Mann aufhalten, der mit einem Messer wild gestikulieren und nach vorbeifahrende Autos treten würde. Die Beamten trafen auf einen 32-jährigen Tschechen. Der sprang auf der Fahrbahn herum und reagierte auf das Erscheinen der Polizisten mit Fußtritten in Richtung des Streifenwagens. Die Beamten konnten den Mann letztlich in Gewahrsam nehmen. Das Messer, ein Klappmesser, fand sich in der Umgebung wieder. Gegen den in Sebnitz wohnhaften Störenfried wird unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. (szo)

zur Startseite