Fußgängerlotsen für Kröten In Richtung Jessen und in Graupa lässt Pirna Amphibienschutzzäune errichten.

Die Kröten werden am Zaun eingesammelt und in Eimern auf die andere Straßenseite getragen. Und das täglich und ehrenamtlich. © Wolfgang Wittchen

Im Auftrag der Stadt Pirna werden in diesen Tagen wieder Amphibienschutzzäune aufgestellt. Die Fachleute sichern die Radeberger Straße in Richtung Jessen sowie die Badstraße in Graupa in Höhe des ehemaligen Borsbergbades. Das teilt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel auf SZ-Nachfrage mit. An beiden Stellen weist außerdem ein Verkehrsschild auf die Krötenwanderung hin.

Entlang der Zäune sind Eimer in den Boden versenkt, in die die Amphibien fallen. „Diese werden regelmäßig von ehrenamtlichen Helfern und Naturfreunden dann auf die andere Straßenseite getragen, wo die Tiere wieder in Freiheit gelassen werden“, erklärt Thomas Gockel.

In Graupa ist die BUND-Ortsgruppe für das Entleeren verantwortlich. Vorsitzender Michael Holzweißig erinnert sich: „Einmal hatten wir einen extremen Wetterumschwung, sodass wir an einem Tag rund 120 Tiere in den Eimern fanden.“ (hui)

zur Startseite