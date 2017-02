Fußgängerinsel bekommt Anbindung

Die Fußgängerinsel auf der S 172 am Hammer-Markt ist eine Insel im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wer sich aus Richtung Feldstraße durchs Gebüsch schlägt, muss den Hang vom Parkplatz zur Straße hochkraxeln. Das mache die gut gemeinte Insel zu einer Falle, sagt Stadtrat Michael Schürer (Heidenauer Bürgerinitiative). Die Insel wurde schon in den 1990er-Jahren gefordert. Mit der Einrichtung der Flüchtlingsunterkunft im einstigen Praktiker wurde das Thema wieder aktuell. Gebaut wurde die Insel aber erst, als das Heim schon wieder geschlossen war. Das sorgte für Kritik. Noch dazu, da die Anbindung nicht funktioniert. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) gesteht ein: „Diese Verkehrsanlage ist noch nicht fertig.“ Das Möbelwerk als neuer Eigentümer der Fläche von Praktiker und Hammer habe schon signalisiert, schnell zu helfen. Die Stadt will dieses Jahr einen Zugang bauen und den Hang so gestalten, dass er gut zu bewältigen ist. (SZ/sab)

