Fußgängerinnen von Auto erfasst Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagabend in Großharthau gekommen. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.

Auf der Bundesstraße ging nichts mehr. © Rocci Klein

Am frühen Dienstagabend eilten Rettungskräfte und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Dresdener Straße in Großharthau. Hier kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fußgängerinnen und einem Toyota.

Die 45-jährige Autofahrerin war auf der B 6 von Bischofswerda in Richtung Dresden unterwegs. In Höhe der Gaststätte „Kyffhäuser“ überquerten querten zwei 87- und 88-jährige Rentnerinnen zu Fuß die Straße von links nach rechts. Die beiden Damen wurden von dem Toyota erfasst und wurden schwer verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5 000 Euro. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Bundesstraße musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. (szo)

zur Startseite