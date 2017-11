Fußgängerin stirbt bei Unfall auf Schlossallee Die Seniorin war Mittwochabend in Höhe Forsthaus mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Das Ereignis, das sich am zeitigen Mittwochabend mitten im Ort ereignete, ist am Donnerstag Gesprächsstoff in Moritzburg.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Dresden informierte, war eine 52-Jährige mit ihrem Audi kurz vor 18 Uhr auf der Schlossallee in Richtung Dresden unterwegs gewesen. An der Einmündung des Borngartenwegs sei es dann zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin gekommen. Die 85-jährige Frau verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Wie die SZ in Erfahrung brachte, handelt es sich bei der Toten um eine Moritzburgerin. Die Frau war im Dorf nicht unbekannt. Trotz ihres hohen Alters sei sie viel im Ort unterwegs gewesen. Manchmal zu Fuß, oft aber auch mit dem Fahrrad. Mehrfach sei dabei in letzter Zeit beobachtet worden, dass die alte Dame unvermittelt auf die Straße gefahren oder getreten war.

Ob das möglicherweise auch der Grund für den tragischen Unfall am Mittwochabend war, ist derzeit noch völlig offen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Verhalten der Unfallbeteiligten vor dem Aufprall machen können.

Die 85-Jährige war nach dem Zusammenstoß von der Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert worden und dort offenbar bewusstlos liegengeblieben. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte die Seniorin nicht mehr gerettet werden. Die Autofahrerin, eine Ärztin, hatte sich nach SZ-Informationen sofort um die Verletzte gekümmert. Die ebenfalls in der Gemeinde wohnende Frau erlitt einen Schock und wurde durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Für die Ermittlungen der Polizei und von zwei Unfallgutachtern war die Schlossallee bis gegen 21 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über umliegende Straßen umgeleitet.

Obwohl die Schlossallee eine Staatsstraße ist, sei sie bisher nicht als ein Unfallschwerpunkt aufgefallen, sagt Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos). Und auch derzeit, wo sie gleich für zwei gesperrte Straßen (die Ortsdurchfahrt Volkersdorf und Moritzburg – Auer) Umleitungsstrecke ist, sei der Verkehr noch überschaubar. Massive Probleme mit Rasern gebe es aus seiner Sicht nicht. „Auch wenn Anwohner das meist anders sehen.“ Geblitzt werde nach Kenntnis des Rathauschefs vor allem am Ortsausgang Richtung Dresden. Auch wenn das dort nicht sehr sinnvoll sei.

„Meiner Ansicht nach ist die Schlossallee eine sehr sichere Straße“, so der Bürgermeister. „Beim Neubau ist damals eigentlich alles getan worden, damit Fußgänger sicher sind und der Verkehr gut rollt.“ So gibt es durchgängig moderne Straßenlampen, von denen, weil sie dimmbar sind, nachts auch keine abgeschaltet werden. Es sind Fußwege und an vielen Stellen Parkbuchten vorhanden. Ein Überweg an der Touristinformation und eine Ampel am Kollwitz-Platz ermöglichen ein sicheres Überqueren der Straße. Der Unfall passierte fast in der Mitte zwischen den beiden. Dort sorgt das zum Unfallzeitpunkt hell erleuchtete Forsthaus für zusätzliches Licht.

Handlungsbedarf, so Jörg Hänisch, gebe es dagegen am Ende der Schlossallee in Höhe des Lindengartens. „An dieser Stelle überqueren sehr viele Leute die Straße. Dort befindet sich der einzige Einkaufsmarkt des Ortes und auch die evangelische Hochschule ist in der Nähe.“ Die Abstimmungen, dort eine Querungshilfe zu schaffen, laufen, sagt der Bürgermeister. „Durch den Bahnübergang ist eine Ampel sicher schwierig. Ein Überweg ist da wahrscheinlicher.“

