Fußgängerin in Holtendorf schwer verletzt

Symbolbild. © dpa

Holtendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Montagnachmittag eine 60-jährige Opelfahrerin in Holtendorf von der Straße ab. Sie erfasste mit ihrem Wagen eine ebenfalls 60-jährige Fußgängerin. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der B 6 / Hohe Straße.

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Görlitz weiter mitteilte, wurde die Passantin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (szo)

