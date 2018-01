Fußgängerin angefahren

Fußgängerin von Pkw erfasst.

Geringswalde. Gegen 17.10 Uhr befuhr am Mittwoch der 35-jährige Fahrer eines Pkw VW die Leipziger Straße (B 175) aus Richtung Rochlitz. In Höhe der Einmündung An der Halbige kam es zum Zusammenstoß mit einer die Fahrbahn überquerenden Fußgängerin. Dabei wurde die 86-Jährige schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. (DA)