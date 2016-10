Fußgängerbrücke Ende Oktober wieder frei

Nachdem die Arbeiten an der Weißeritzbrücke an der Fichtestraße am vergangenen Freitag abgeschlossen wurden, ist nun auch ein Ende der Bauarbeiten an der Fußgänger- und Radlerbrücke weiter flussabwärts absehbar. Ende August hatten Arbeiter die Brücke am Collmweg entfernt, um diese zu reparieren. Seit einigen Tagen ist sie wieder am angestammten Platz. Benutzt werden kann sie allerdings noch nicht. Vorher müssen die Arbeiter den Gehweg noch fertig asphaltieren. Am 20. Oktober soll das spätestens erledigt sein, teilt die Stadt Dresden mit.

Für Radfahrer und Fußgänger endet damit eine Zeit der Umleitungen. In den vergangenen Wochen mussten sie andere Brücken über die Weißeritz nutzen, entweder an der Straße Heidenschanze in Dresden oder an der Richard-Wagner-Straße in Freital. Diese Brücken sind jeweils rund 800 Meter entfernt. (SZ)

