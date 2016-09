Fußgängerbrücke über die Polenz wird gebaut Ein erfahrene Firma übernimmt den Bau. Dabei wird spezielles Material verwendet.

© dpa

Die durch das Juni-Hochwasser 2013 zerstörte Fußgängerbrücke über die Polenz wird neu gebaut. Der Stadtrat hat den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma Königbau GmbH aus Kesselsdorf, vergeben. Das Unternehmen hat in Hohnstein bereits Erfahrungen mit Brückenbauten unter schwierigen Bedingungen. Die Firma hat zum Beispiel auch die Brücken auf dem Sebnitztalweg neu errichtet. Begonnen wurde am Gasthof Zum Polenztal. Die neue Brücke wir aus Kunststoff sein, wie die Brücken am Sebnitztalweg. Diese Variante ist auf Dauer pflegeleichter als Holzbrücken. Außerdem ist sie langlebiger, sofern kein neues Hochwasser kommt. (SZ)

zur Startseite