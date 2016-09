Fußgängerampel entsteht An der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf haben die Arbeiten für die neue Anlage begonnen. Mitte Oktober soll sie fertig sein.

Im Ortszentrum von Weixdorf lärmen die Bagger. Erste Gräben sind ausgehoben. Sichtbares Zeichen, dass an der Königsbrücker Landstraße die Bauarbeiten für die lang ersehnte Fußgängerampel begonnen haben. „Die ersten zwei Wochen haben die Firma auf der Straßenseite zu tun, auf der sich das Rathaus befindet. Es werden unter anderem Kabel verlegt und der Ampelmast aufgestellt“, sagt Lutz Biastoch, Leiter der Verwaltungsstelle Weixdorf/Langebrück. Weitere zwei Wochen dauern die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Seite, anschließend wird noch einige Tage an der Einfahrt zum Lidl-Markt gearbeitet. „Am 14. Oktober soll nach den Planungen alles fertig sein.“

Nach Angaben von Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, wird die noch vorhandene Busbucht wieder abgeschafft und stattdessen ein gerader Bordstein gezogen. Auch ein Wartehäuschen entsteht. Die Kosten in Höhe von 6 000 Euro bezahlt die Ortschaft Weixdorf aus der eigenen Tasche. Das Vorhaben kostet insgesamt rund 51 000 Euro.

Für die Ampel hatten sich Einwohner eingesetzt. Sie sprachen die damalige Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz bei einem Besuch in Weixdorf an. Nach einer Verkehrszählung gab es die Zustimmung der Verwaltung. Anwohner von weiter nördlich gelegenen Wohngebieten rings um die Kirche wünschten sich ebenfalls eine solche Anlage. Das lehnte die Stadt aber ab mit der Begründung, an der Stelle würden zu wenige Fußgänger die Straße überqueren. (SZ/td)

