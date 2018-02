Fußgänger von Suzuki erfasst

Auto überschlägt sich

Käbschütztal. Zwei Pkw sind am Montagnachmittag in einen schweren Unfall im Käbschütztaler Ortsteil Krögis verwickelt gewesen. Einem Augenzeugen zufolge wurden beide Fahrzeuge dabei schwer beschädigt. Eines der Autos landete auf dem Dach. Laut Polizei war 77-jährige Fahrer eines Seat Ibiza gegen 15.15 Uhr auf der Maunaer Straße in Richtung Mauna. An der Kreuzung der B 101 übersah er einen Ford Mondeo, der in Richtung Meißen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Fahrerin (49) des Fords sowie der 77-Jährige und seine Beifahrerin (68) schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 20000 Euro. Durch die Arbeit von Polizei, Rettungsdienst und Bergeunternehmen kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 101.