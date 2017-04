Fußgänger und Radfahrerin stoßen zusammen Ein neunjähriger Fußgänger und eine 61-jährige Radfahrerin sind in Weißwasser kollidiert. Beide wurden dabei verletzt.

Symbolbild © Uwe Soeder

Weißwasser. In Weißwasser sind ein neunjähriger Fußgänger und eine 61-jährige Radfahrerin zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, geschah die Kollision an der Eisenbahnbrücke an der Bautzener Straße am Montagnachmittag.

Die 61-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Auch der Junge verletzte sich leicht. Die Beamten informierten seine Eltern und übergaben das Kind seiner Mutter. (szo)

