Fußgänger und Autofahrerin verletzt

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt Freital. Eine 53-jährige Frau ist bei einem Unfall in Freital-Zauckerode verletzt worden. Sie befuhr am Dienstagnachmittag mit einem Mercedes die Wilsdruffer Straße und wollte an der Kreuzung Wilsdruffer Straße/Burgwartstraße nach rechts in Richtung des Nettomarkts abbiegen. Da eine Fußgängerin die Fahrbahn überquerte, bremste die Frau. Ein nachfolgender Lkw (Fahrer 33) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 8000 Euro.

Fußgänger angefahren – Zeugen gesucht Pirna. Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr war ein Fußgänger (25) auf der Schandauer Straße unterwegs, als er von einem Auto leicht touchiert wurde, welches in Höhe Schaftreppe rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt kam. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem Auto machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Pirna oder unter 0351 4832233 an die Dresdner Polizei.

Auto landet auf Wiese Geising. Im Altenberger Ortsteil ist am Dienstmorgen ein Auto von der Straße abgekommen. Der Fahrer (25) eines Peugeot war auf der Altenberger Straße (S 178) zwischen Geising und Altenberg unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und landete auf einer Wiese. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Am Peugeot entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro.

Einbruch in Werkstatt Heidenau. Diebe haben Montagnacht in Heidenau zugeschlagen. Sie brachen in eine Werkstatt an der Dresdner Straße ein. Dafür hebelten die Täter mehrere Fenster sowie eine Tür auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Letztlich stahlen sie einige Werkzeuge sowie etwas Bargeld. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.