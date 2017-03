Fußgänger schwer verletzt Noch ist unklar, warum der Mann auf der Straße von einem Auto erfasst wurde.

© Symbolfoto: dpa

Auf der Dresdner Straße ist am Donnerstagabend ist ein 87 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann wollte in Höhe Zaschendorfer Straße die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Renault Megane erfasst, dessen 65 Jahre alter Fahrer in Richtung Radebeul unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 87-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

Unbekannte wollten Audi stehlen

Radebeul. Unbekannte haben versucht einen Audi A 6 Avant von der Rosenstraße zu stehlen. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein, manipulierten das Steuergerät und fuhren mehrere Meter. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie danach das Fahrzeug stehen.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1 000 Euro. (SZ)

