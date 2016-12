Fußgänger schwer verletzt

Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt Heidenau. In Heidenau ist ein von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Am Freitagabend gegen 19.55 Uhr war ein 62-Jähriger mit einem Pkw Citroen auf der B 172 in Richtung Pirna unterwegs. Etwa 20 Meter hinter einer Fußgängerampel, die für den Verkehr Grün zeigte, trat plötzlich ein Mann (46) vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Mazedonier wurde dabei von dem Citroen erfasst. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Attacke an Asylunterkunft Berggießhübel. In der Nacht zu Sonntag haben Personen an einer Asylunterkunft in Berggießhübel randaliert. Kurz vor Mitternacht wurde ein 10 mal 15 Zentimeter großer Stein durch die Fensterscheibe im Erdgeschoss geworfen. In dem betroffenen Raum befanden sich zum Tatzeitpunkt fünf Personen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Angetrunkener Radfahrer von Van erfasst Pirna. Bei einem Verkehrsunfall auf der Königsteiner Straße in Pirna ist am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, ein Radfahrer verletzt worden. Der 53-Jährige war auf dem Fußweg am VW Audi Autohaus Pirna in Richtung Heidenau entgegen der Fahrtrichtung des Straßenverkehrs unterwegs. An der Ausfahrt am Friseursalon des Wohn- und Geschäftshauses prallte er mit einem VW Sharan, der vom Parkplatz an der Gottleuba kam, zusammen. Mit dem Auto wollte der 35-jährige Fahrer an der Einmündung auf die B172 auffahren. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend ins Klinikum gebracht. Ein Test stellte bei ihm 0,6 Promille Alkohol im Blut. Es entstand schätzungsweise 1000 Euro Sachschaden, 100 Euro am Rad und 900 Euro am Frontbereich des VW Sharan. (df)