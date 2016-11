Fußgänger schwer verletzt Am Bautzener Röhrscheidtbad kam es am Mittwochabend zu einem tragischen Unfall. Ein Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 17 Uhr am Bautzener Gesundbrunnenring ereignet. Auf Höhe des Röhrscheidtbades überquerte ein 35-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem Audi angefahren. Dessen Fahrer (25) konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Fußgänger mit einem Rettungshubschrauber in eine Dresdener Klinik geflogen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen übernommen. Am Unfallort wurden erste Spuren gesichert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die genauen Umstände der Kollision sind noch unklar. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallhergang nimmt das Autobahnpolizeirevier Bautzen entgegen.(szo)

Zeugenhinweise: 03591 3670

