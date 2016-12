Fußgänger bei Unfall getötet In Bischofswerda wurde ein Rentner von einem Auto erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Auf dem Schmöllner Weg in Bischofswerda kam es am Montagabend zu einem tödlichen Unfall. © Rocci Klein

Bischofswerda. Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend in Bischofswerda. Ein Fußgänger wurde dabei getötet. Was war passiert? Der 50-jährige Fahrer eines Ford war gegen 18.10 Uhr auf dem Schmöllner Weg aus Richtung Schmölln kommend in Richtung Bischofswerda unterwegs. Vor dem Einmündungsbereich zur Heinrich-Zille-Straße übersah der Ford-Fahrer einen Fußgänger, der die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 80-jährige Fußgänger so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3 000 Euro. (szo)

