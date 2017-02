Fußgänger auf Überweg angefahren

Radfahrer missachtet Verkehrsregeln

Coswig. Am Montagnachmittag war ein Radler (18) auf der Radebeuler Straße unterwegs. Mit dabei der sechsjährige Bruder des jungen Mannes, der auf dem Fahrradlenker saß. Am Straßenbahnübergang in Höhe Breite Straße ignorierte der 18-Jährige eine rote Ampel und wollte die Stelle geradeaus passieren. Eine von links kommende Straßenbahn (Fahrerin 49) stieß trotz Vollbremsung mit dem Duo zusammen. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Die beiden Jungs blieben unverletzt.