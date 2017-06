Fußgänger auf der Autobahn Zwei Personen haben sich am Wochenende in akute Gefahr gebracht – wegen einer Brille und weggewehten Dokumenten.

Gleich zweimal waren Autobahnpolizisten am Wochenende im Einsatz, weil sich Fußgänger auf der Autobahn befanden. Am Sonnabendvormittag wurde durch Reisende ein Person gemeldet, die zwischen Salzenforst und Uhyst umherlief. Es handelte sich um einen 20-jährigen Motorradfahrer. Er sagte, dass er tags zuvor hier seine Brille verloren hatte. Die Beamten untersagten die Weitersuche und verwiesen den Mann von der Fahrbahn. Ein zweiter Fußgänger wurde Sonntagabend nahe der Abfahrt Pulsnitz entdeckt. Dem Cabrio-Fahrer hatte der Fahrtwind Unterlagen aus dem Wagen gewirbelt. Als die Polizei kam, hatte er diese bereits gefunden, und so setzte er seine Fahrt fort. (szo)

