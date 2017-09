Fußgänger angefahren Der Autofahrer beging in Dorf Wehlen Unfallflucht, half dem Verletzten nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

© Marko Förster

Um einen Fall von Unfallflucht aufzuklären, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am späten Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, wurde ein Fußgänger (20) in Dorf Wehlen von einem Auto erfasst und verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete mit seinem Wagen von der Unfallstelle. Nach ihm fahndet die Polizei. Der 20-Jährige war am rechten Fahrbahnrand der Schulstraße in Richtung Dorfzentrum gelaufen. In Höhe des Abzweigs nach Mocketal näherte sich hinter ihm ein Auto und erfasste im Vorbeifahren den jungen Mann. Der wurde zur Seite geschleudert und erlitt dabei Verletzungen. Bei dem Pkw soll sich um einen roten Kleinwagen mit Pirnaer Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem gesuchten roten Pkw machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna unter Telefon 03501 5190 oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 entgegen. (szo)

