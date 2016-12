Fußgänger angefahren

Einbruch in Firma Sebnitz. In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma in Sebnitz an der Neuen Straße ein. Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Fußgänger leicht verletzt Tharandt. Mittwochnachmittag befuhr ein 51-Jähriger mit einem Opel die Dresdner Straße aus Richtung Freital. Als er anschließend nach links in die Pienner Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger (30), der gerade die Pienner Straße querte. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand minimaler Sachschaden.

Zigarettenautomaten gesprengt Pirna.Unbekannte versuchten, am Mittwochabend einen Zigarettenautomaten am Parkhaus Altstadt zu sprengen. Die Täter nutzten offensichtlich Pyrotechnik. Das Gerät blieb weitestgehend unversehrt, ist aber nicht mehr betriebsbereit. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise auf sie nehmen die Polizeidirektion Dresden oder das Polizeirevier Pirna entgegen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus Freital Am Mittwoch hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Burgwartstraße in Freital auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. In der Folge stahlen sie Bargeld in Höhe von rund 70 Euro. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.