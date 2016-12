Zwei Fußgänger angefahren Neukirch. Am Sonntagnachmittag kam es in Neukirch zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 79-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit seinem Suzuki die Bautzener Straße. An einer Kreuzung bog er nach rechts in die Hauptstraße ab und stieß mit zwei Fußgängern zusammen. Der 61-jährige Mann und seine zwei Jahre ältere Begleiterin wurden dabei leicht verletzt.

Duscharmaturen gestohlen Bautzen. Zwischen Sonnabendabend und Sonntagmorgen sind in Bautzen Unbekannte in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus an der Adolph-Kolping-Straße eingedrungen. Die Täter demontierten die Duscharmaturen in einem Badezimmer und nahmen diese mit. Es entstand ein Schaden von etwa 2400 Euro.

Unfallfahrer geschnappt Radeberg. Am Sonnabendabend hat in Radeberg ein 52-jähriger Mann mit einem Skoda auf der Güterbahnhofstraße zwei parkende Autos gerammt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen sahen den Wagen auf der Pillnitzer Straße, als er mit einem sichtbaren Frontschaden davonfuhr. Der Sachschaden an den Autos bezifferte sich auf rund 23000 Euro. Bei Tageslicht folgte die Polizei am Sonntagvormittag einer Ölspur von der Unfallstelle bis zu einer nahegelegenen Garage. In dieser stand der beschädigte Skoda. Die Beamten befragten den Halter des Wagens, der angab, dass ein Bekannter das Auto nutzen würde. Eben dieser 52-jährige Deutsche meldete sich am späten Sonntagnachmittag im Polizeistandort Radeberg und räumte die Tat ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft behielten die Beamten die Fahrerlaubnis des Mannes ein. Ob er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, ist nicht bekannt.