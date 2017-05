Fußbodenbelag am Wegrand entsorgt Eine neue illegale Müllkippe gibt es zwischen Grünlichtenberg und Massanei. Es gibt Hoffnung, den Verursacher zu finden.

Wer kennt jemanden, der kürzlich blauen Belag ausgetauscht hat? © privat

Unbekannte haben auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Massanei und Grünlichtenberg einfach ihren Müll in der Natur entsorgt. Es handelt sich unter anderem um blauen Fußbodenbelag. Auf die Sauerei aufmerksam gemacht hat eine Nutzerin des sozialen Netzwerks Facebook. Waldheims Stadtrat Ricardo Baldauf hat den entsprechenden Beitrag entdeckt und an Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) weitergeleitet. Beide sind verärgert und schockiert über das neuerliche Ausmaß der illegalen Abfallentsorgung. „Der Belag ist so auffällig, vielleicht bekommen wir Hinweise auf den möglichen Verursacher“, erhofft sich Steffen Ernst.

Er hat sich mit seiner Kriebsteiner Amtskollegin Maria Euchler (FWK) abgestimmt, da der Weg an der Gemeindegrenze liegt. „Es ist wirklich traurig, dass es immer wieder Leute gibt, die auf diese Weise ihren Abfall entsorgen. Er liegt auf dem Gelände der Agrargenossenschaft. Unser Ansinnen ist, dass er so schnell wie möglich weggeräumt und ordnungsgemäß entsorgt wird“, sagt sie. Dafür ist der jeweilige Grundstückseigentümer verantwortlich. „Es ist ärgerlich, denn damit sind immer wieder Kosten verbunden“, sagt sie.

Es gebe im Gemeindegebiet zahlreiche Problemstellen: die Gräben entlang der Staats- und Kreisstraßen, die Waldgebiete sowie die Absperrungen an den Serpentinen zwischen Ehrenberg und Kriebethal. „Wir wissen nicht, wie wir der Sache Herr werden sollen“, sagte sie. Auch Waldheims Stadtoberhaupt sieht keine Lösung.

