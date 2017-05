Fußballtrikot statt Anzug Der FC Landtag kommt ins Parkstadion Bad Muskau. Auch Zeit für Gespräche am Spielfeldrand – nicht nur über Fußball.

Landtagsabgeordneter Baum hatte die Idee.

Bischofswerdas OB Große will unbedingt dabei sein.

Leknicas Bürgermeister Kuliniak ist eingeladen.

Er wird am Freitag nicht auflaufen. Daran lässt Andreas Bänder (CDU) keinen Zweifel. Er habe selber aktiv Fußball gespielt, aber das sei schon lange her, erklärt der Bürgermeister von Bad Muskau. Und mit fast 65 müsse das wohl auch nicht mehr sein, fügt er fast ein bisschen entschuldigend hinzu. Am 26. Mai um 18 Uhr wird im Parkstadion von Bad Muskau die Begegnung des FC Landtag Sachsen gegen eine deutsch-polnische Auswahl der regionalen Prominenz angepfiffen. Die Idee findet Andreas Bänder richtig toll. Er unterstützt sie deshalb gern, auch ohne dass er selber mitspielt. Er lud seinen polnischen Amtskollegen und dessen Mitstreiter aus Legnica ein, die Töppen zu schnüren. Seit 27 Jahren stehen die beiden Kommunen in einem engen freundschaftlichen Kontakt.

Die Idee zu dem Spiel hatte Thomas Baum (SPD). Er ist Stadtrat in Bad Muskau, Landtagsabgeordneter und außerdem Mitglied des FC Landtag. Dem gehören Abgeordnete aller Fraktionen, Mitarbeiter der Verwaltung und der Staatsregierung an, insgesamt 48 Mitglieder. Der aktive Stamm besteht nach den Worten von Geschäftsführer Frank Götze aus etwa sieben Leuten, „die relativ oft dabei sind“. An den Wochenenden seien die Abgeordneten meist in ihren Wahlkreisen unterwegs, deshalb sei es gar nicht so einfach, eine Mannschaft voll zu kriegen. Zumal allein im Monat Mai vier Termine angesetzt sind. Mit welcher Elf der FC Landtag anreist, konnte Frank Götze am Montag daher noch nicht sagen. Und auch auf der Gegenseite „bastelt“ man noch an der Zusammensetzung des Teams. Als sicher gilt, dass der Oberbürgermeister von Bischofswerda mit aufläuft. Auch Holm Große (parteilos) hat früher aktiv Fußball gespielt. Aber, wie er auf SZ-Anfrage sagt, aus dienstlichen Gründen seit langem keine Zeit mehr dafür. „In Bad Muskau dabei zu sein, das ist der Spaß wert“, erklärt er. Als früherer Chef der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien arbeitete Holm Große mit vielen Partnern in und um Bad Muskau zusammen. Er freut sich auf ein Wiedersehen und auf die Gespräche nach dem Spiel, auch mit den Gästen aus Polen. Bad Muskau sei ein schönes Beispiel dafür, wie eng in der Euroregion zusammengearbeitet werde. Mit Gryfow Slaski hat auch Bischofswerda seit vielen Jahren eine Partnerstadt in Polen.

Sieben bis zehn Spiele absolviert der FC Landtag pro Jahr. Gesetzt sind dabei der Tag der Sachsen und das Nikolausturnier in Radibor bei Bautzen. Darüber hinaus gebe es viele Einladungen zu Benefizspielen und anderen Anlässen. Das Spiel in Bad Muskau sollte eigentlich schon im vorigen Jahr stattfinden, nur leider habe man es da nicht im Kalender untergebracht, heißt es.

Dass die Landtagsabgeordneten dafür jetzt in die Stadt kommen, darüber freut sich der Bürgermeister. Erst unlängst war Bundeskanzlerin Angela Merkel da, Ministerpräsident Stanislaw Tillich käme öfter, die Steuerschätzer tagten in Bad Muskau, andere Politiker und hochrangige Beamte ebenso. Sie alle gaben sich in Bad Muskau quasi die Klinke in die Hand. „Das macht uns ein bisschen stolz“, so Andreas Bänder. Er freut sich auf ein schönes Spiel, einen Abend mit angeregten Gesprächen und, weil der 26. Mai ein Brückentag ist, auch auf viele Zuschauer am Spielfeldrand.

FC Landtag gegen deutsch-polnisches Team, Anstoß am 26. Mai 18 Uhr im Parkstadion Bad Muskau. Eintritt frei.

