Fußballtickets in Modeboutique Am Freitag treffen die A-Jugend-Teams von Dynamo Dresden und RB Leipzig in Niesky aufeinander. Der Vorverkauf läuft schleppend. Dennoch wird eine vierstellige Zuschauerzahl erwartet.

Sylvia Obst, Mitarbeiterin bei Engelheym, zeigt die Eintrittskarten für das Sachsenpokal-Finale © andré schulze

Sylvia Obst, Mitarbeiterin bei Engelheym in Niesky, zeigt die Tickets für das Sachsenpokal-Finale am Freitag. Dann treffen die A-Jugend-Teams von Dynamo Dresden und RB Leipzig auf dem Jahnsportplatz aufeinander.

Paul Neumann von Eintracht Niesky sagt: „Bei der gleichen Begegnung im vorigen Jahr in Deutschbaselitz kamen 900 Zuschauer. Wir haben eine realistische Chance, die 1 000 zu toppen. Der Vorverkauf läuft erwartungsgemäß schleppend. Denn wir haben an der Abendkasse die gleichen moderaten Preise. Die Möglichkeit zum Vorverkauf soll aber den Andrang an der Abendkasse abmildern.“ Die Karten kosten 5 Euro, ermäßigt 3 Euro und sind in Niesky auch im Autohaus Henke, bei Sport-Vetter, im Fitnessclub erhältlich, im Gasthof Am Markt in Diehsa und bei Edeka in Kodersdorf. Im Internet gibt es ein Kombiticket, da ist das Spiel Eintracht gegen Dynamo Dresdens Erste am 26. Mai dabei. (SZ)

zur Startseite