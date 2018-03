Fußballtalk mit Sportlegenden In Kamenz trafen jetzt Hansi Kreische und Gert Zimmermann aufeinander.

Ein klarer Fingerzeig und ein eher nachdenklicher Blick: Der Kamenzer Fußball-Talk mit Gert Zimmermann (l.) und Hansi Kreische. © Jonny Linke

Kamenz. Also, das war mal eine sportliche Partie, welche die Sportfreunde von Lok Kamenz organisiert haben. Auf der einen Seite des Spielfeldes stand der legendäre Stadionsprecher der Sportgemeinschaft Dresden (SGD) Gert „Zimmi“ Zimmermann. Und auf der anderen Seite lief an diesem Abend ein Vorbild vieler Fußballer, ein Nationalidol in der DDR und eine Legende der SGD auf. Mit Hans-Jürgen „Hansi“ Kreische war Zimmi ein ebenbürtiger Kontrahent im Sprachabtausch gewachsen – schlagfertig, emotional und ehrlich.

Schon zu Beginn der kleinen Redepartie konnte Zimmermann, welcher als guter Freund von Hansi Kreische bekannt ist, den rund 100 anwesenden Gästen spannende Einblicke in das Leben des Gesprächspartners geben. Vierzig Jahre lang war Kreische für Dynamo aktiv, ob als Spieler oder späterer Funktionär. Diese Erfahrung merkte man von Beginn an. Die beiden Sportler traten zum fairen Kampf an. Hier Zimmermann, welcher dem Publikum aus der Seele sprach und spannende Fragen stellte – und da Kreische, welcher kein Blatt vor den Mund nahm.

Nur ein kurzes Abtasten

Nach einem kurzen Abtasten mit Erzählungen aus der Kindheit ging Zimmermann auf Tuchfühlung. So berichtete er, wie er vom ersten Pflichtspiel des späteren Nationalspielers in der 1. Mannschaft der SGD mit gerade einmal 17 Jahren erfuhr. „Ich war bei meiner Jugendweihe und hörte, dass Kreische spielen sollte. Er hatte ein Sonderspielrecht erhalten und war somit erstmalig für die SGD auf dem Platz“, erinnerte sich Gert Zimmermann, und Hans-Jürgen Kreische nahm gewissermaßen den Ball auf. Nach mehreren gelungenen Doppelpässen ging es mit den Fußballsportbegeisterten im Publikum gleich weiter in Richtung Torerfolg. Erlebnisse, wie zum Beispiel eine Dopingkontrolle mit Uli Hoeneß vom FC Bayern München, waren prägende Erlebnisse neben dem Fußballfeld. „Uli Hoeneß ist jemand, der wusste, dass wir im Osten auch kicken konnten. Er hat uns auf Augenhöhe betrachtet. Egal was sonst um seine Person passiert ist, menschlich ist das stark und ehrenvoll“, erzählte die Ostlegende über die Westlegende.

Die Wahrheit über die Whiskywette

Nach der Halbzeitpause, in welcher Quizfragen ans Publikum über Hans-Jürgen Kreische gestellt wurden, ging es dann in die Höhepunkte der Partie. Beide, auf der Bühne in Bestform, berichteten dem Publikum über die heiße Phase der Karriere von Kreische. Es ging natürlich um das „jemals beste Spiel der SGD in seiner Vereinsgeschichte – gegen Juventus Turin“ (O-Ton Kreische) und das Spiel bei Olympia 1972 gegen die Sowjetunion, als beide die Bronzemedaille bekamen. „Elfmeterschießen gab es damals noch nicht, und so standen der kleine und große Bruder gemeinsam auf dem Podest.“

Für die Besucher waren das spannende Zeiten, denn sie saßen damals vorm Fernseher und hatten natürlich nur Teilwissen über die Geschehnisse vor Ort. So berichtete Kreische, wie man Polit-Erziehung erhielt und wie wachsam die Stasi bei Spielen außerhalb der DDR agierte. Auch die bisher kaum bekannte „Whiskywette“ wurde angesprochen. Diese trug sich in Hamburg am Flughafen zu, als Kreische mit der Mannschaft auf den Weiterflug wartete und sich ein unbekannter Mann an seinen Tisch setzte. „Er hat mir dann ein Gespräch aufgedrängt. Er wettete darauf, dass die DDR Weltmeister werden wird. Ich erwiderte, dass es wohl eher die BRD werden wird“, so Kreische. Der Unbekannte wollte um fünf Flaschen guten Whisky wetten, welche jedoch selbst für den Ost-Star in der Heimat kaum erschwinglich waren. Also schlug Kreische die Wette aus. „Als der Mann ging, fragte er mich noch nach meinen Namen“, so Hansi Kreische. Einige Zeit später wurde der Spieler zum Präsidenten der SGD zitiert. „Ich wurde direkt aus dem Training heraus einbestellt. Auf dem Tisch stand eine Kiste mit fünf Flaschen Whisky und einem Zettel „Die Einlösung der Wette wird hiermit beglichen“, so Kreische. Und auf einem unterschriebenen Zettel stand: „Mit freundlichen Grüßen, Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland Hans Apel“. Für die DDR war das ein Politikum sondersgleichen. „Uns, als offizielle angestellte Volkspolizisten, war es wie jedem anderen strengstens verboten, mit dem Feind Kontakt aufzunehmen. Und dann noch mit Hans Apel. Die Westschlagzeilen überschlugen sich, doch niemand hat die Geschichte je richtig erfahren.“

Nach den eindrucksvollen Spielberichten gab es dann noch eine Verlängerung: Autogramme, Publikumsfragen und ein Ausblick auf den nächsten Kamenzer Fußballtalk. Die Lok Kamenz möchte dann mit einem hohen Funktionär der aktuellen SGD ins Gespräch kommen. Man darf schon jetzt gespannt darauf sein ...

