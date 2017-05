Fußballstar kommt ins Traumschloss Bernd Stange ist am Mittwoch Gesprächspartner von Gerd Zimmermann im Schlosssaal. Er war Spieler und Auslandstrainer.

Bernd Stange war viele Jahre Fußballtrainer im Ausland zum Beispiel im Irak. © Norbert Försterling/dpa

Am Mittwoch rollt ab 19.30 Uhr wieder symbolisch der Fußball durch den Schönfelder Schlossaal. Diesmal ist mit Bernd Stange eine weitere DDR-Spielerlegende und Träger des vaterländischen Verdienstordens im Gespräch mit Sportreporter Gerd Zimmermann. Der 1948 bei Bautzen geborene Stange war Spieler des FC Carl Zeiss Jena, dann bei Hertha BSC und VfB Leipzig. Von 1983 bis 1988 trainierte er die DDR-Nationalmannschaft. 1995 setzte Stange seine Trainerkarriere im Ausland fort – über die Ukraine (Dnipro Dnipropetrowsk, ZSKA Kiew), Australien (Perth Glory) und den Oman (Trainer der Nationalmannschaft) führte sie ihn schließlich in den Irak. Von 2002 bis 2004 war er Trainer der irakischen Fußballnationalmannschaft. Dass Bernd Stanges Vertrag noch von Saddam Hussein unterschrieben wurde und dass dem bekannten Fußballer Mitarbeit für die Staatssicherheit nachgewiesen wurde, sorgt am Mittwoch in Schönfeld sicher für Zündstoff in der Diskussion.

Eintritt: 10 Euro, mit gastronomischer Verpflegung

