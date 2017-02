Fußballstar gegen Spielplatz Ein Grundstück des Ex-Profis Paul Breitner in Cörmigk wäre perfekt für einen Kinderspielplatz. Doch der will die Fläche lieber verkaufen.

Das „Breitner“-Grundstück im Cörmigk (Sachsen-Anhalt) würde sich gut für einen Spielplatz eignen. Doch der frühere Fußballprofi hat andere Pläne. © Engelbert Pülicher

Rund 1 500 Quadratmeter groß, naturbelassen, sehr ruhig und dennoch zentral gelegen: das Grundstück inmitten von Cörmigk ist unbezahlbar – und das in mehrfacher Hinsicht. Für die Stadt Könnern wäre es Gold wert, schließlich ließe sich an jener Stelle hervorragend ein öffentlicher Spielplatz einrichten. Denn Cörmigk ist einer der wenigen der insgesamt 30 Könneraner Ortsteile, der bislang noch nicht über eine Spielfläche für die Jüngsten verfügt. Dabei hat die 456-Seelen-Gemeinde sogar einen Kindergarten und demnach also auch genügend Nachwuchs, der einen Spielplatz mit Leben füllen könnte.

Doch die Fläche in zentraler Lage hat einen entscheidenden Haken: Sie befindet sich weder in städtischer noch Cörmigker Hand, sondern in Privatbesitz. Wer der Eigentümer ist, ist in ganz Könnern wohlbekannt. Handelt es sich dabei doch um keinen Geringeren als Paul Breitner. Der ehemalige Profi von Bayern München und Ex-Fußballnationalspieler hatte 1994 Cörmigk besucht und, wohl beeindruckt von der Dorfidylle, das Grundstück nahe dem ehemaligen Konsum erworben – um es gewinnbringend wieder zu verkaufen. Doch dies ist ihm bis heute nicht geglückt.

Ebenso wenig der Vorstoß der Stadt Könnern, das seit Jahren brachliegende Grundstück zu erwerben. Die finanziellen Vorstellungen können einfach nicht übereingebracht werden, begründet Hauptamtsleiter Martin Lösel. „Kaufen werden wir sicher nicht“, sagt er. Und pachten? Auch das hält er mittlerweile für ausgeschlossen. Denn Ende vergangenen Jahres hat sich Paul Breitner endlich – nach mehreren gescheiterten Kontaktversuchen seitens der Stadt – zur angedachten Verwendung seines Grundstückes geäußert. Per Telefon erklärte er dem städtischen Liegenschaftsamt, dass er das Grundstück nicht für einen öffentlichen Spielplatz der Stadt Könnern verpachten werde. Stattdessen will der ehemalige Fußballprofi die bebaubare Fläche verkaufen, um seine bisherigen investiven Kosten erstattet zu bekommen. „Er wartet auf einen potenziellen Käufer“, heißt es dazu im Sachlagebericht der Stadt. Und weiter: „Eine schriftliche Beantwortung lehnte er ab.“ Ebenso war es der MZ nicht möglich, in dieser Angelegenheit mit Breitner Kontakt aufzunehmen. Für die Cörmigker ist das eine niederschmetternde Nachricht, wenngleich Günter Clemens, Ortsbürgermeister von Cörmigk (Bündnis Ländliches Könnern), von Anbeginn an Bedenken hinsichtlich eines Spielplatzes gehegt hatte. „Ein Spielplatz bringt nicht nur Freude, sondern auch Ärger“, ist seine Erfahrung. So sei nicht nur die Anschaffung der Geräte, sondern auch die Pflege und Wartung mit Kosten verbunden, gab der Ortsbürgermeister zu bedenken. Zumal nicht selten derartige öffentliche Bereiche vermüllt oder von Vandalen heimgesucht werden. Dennoch sei der Wunsch nach einem Spielplatz im Ort immer lauter geworden, so dass sich zuletzt auch der Ortsbürgermeister nicht mehr dagegen hatte wehren wollen.

Nun ist das Vorhaben aufgrund anderer Hürden zum Scheitern verurteilt. Selbst wenn die Stadt einen Standort in Cörmigk finden würde, bliebe nach wie vor die Frage nach der Finanzierung offen. Denn fest steht: Könnern kann angesichts der angespannten Haushaltslage kein Spielparadies bezahlen. (mz)

