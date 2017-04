Fußballrasen statt Bruchbude Ein Haus in der Carpzovstraße in Zittau wird abgerissen. Die Kinder vom Spatzennest können sich freuen.

Das Haus in der Carpzovstraße 9 wird abgerissen. © Rafael Sampedro

Uta-Sylke Standke will in diesem Jahr keine Häuser abreißen lassen. Das hat die Geschäftsführerin der Wohnbaugesellschaft Zittau im Dezember versprochen. Daraus wird nun nichts. Ein ungeplanter Notfall macht der Woba-Chefin einen Strich durch die Rechnung. Deshalb informierte sie jetzt über den bevorstehenden Abriss eines Mehrfamilienhauses in der Carpzovstraße 9.

Starke Risse am Gebäude und unsichere Bodenverhältnisse auf dem Grundstück zwingen die Wohnbaugesellschaft zum sofortigen Handeln. „Sichtbar ist ein Einbruch des Bodens hinter dem Haus im Bereich einer alten Grube“, erklärt Frau Standke. Das alte Mandaubett, auf dem das Gebäude steht, arbeitet wohl noch im Untergrund, so die Vermutung. Das Grundstück ist bereits seit Wochen mit Bauzäunen gesichert, wurde entkernt und weitgehend beräumt. Ein Abriss-Bagger hat bereits neben dem Haus Stellung bezogen, ein großer Container wartet auf Bauschutt. Der Rückbau soll am Donnerstag beginnen, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, so Frau Standke.

Das Gebäude ist beim Hochwasser im August 2010 sehr stark beschädigt worden und blieb seitdem unbewohnt. Das Haus, ein typischer Bau aus der Zeit der Jahrhundertwende, ist trotz einiger Zierelemente an der Fassade eher funktional gestaltet und nichts Besonderes. Es wurde weitgehend umgebaut und steht deshalb wohl auch nicht auf der Denkmalschutzliste des Freistaates.

Der Abriss ist nicht förderfähig, die Wohnbaugesellschaft finanziert das Vorhaben und die Umgestaltung des Grundstücks deshalb aus eigenen Mitteln. Um die Verkehrssicherheit von Passanten und auch im Hinblick auf die angrenzende Kindertagesstätte „Spatzennest“ zu gewährleisten, ist der sofortige Rückbau laut Wohnbaugesellschaft alternativlos. Sie macht aus der Not eine Tugend und will das frei werdende Grundstück für die benachbarte Kindertagesstätte herrichten. Der Kreisverband Oberlausitz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betreibt die Kita in der Carpzovstraße 9a und bietet 56 Krippen- und 90 Kindergartenplätze an. Die Kita habe sich eine Rasenfläche gewünscht, erklärt Frau Standke. Die Spatzennest-Kinder können sich bald über ein größeres Nest, ein neues Fußballfeld und ein Trampolin neben dem bestehenden Spielplatz freuen. Frau Standke rechnet damit, dass die Saat des neu angelegten Rasens im Juni oder spätestens im Juli aufgehen wird und sie dann die Fläche zur Nutzung an die Kindertagesstätte übergeben kann.

„Bis dahin können die Kinder das Baugeschehen verfolgen“, sagt sie. Das Grundstück bleibt weiterhin im Besitz der Wohnbaugesellschaft.

Die städtische Gesellschaft ist mit rund 2 500 Wohnungen einer der größten Vermieter in Zittau und besitzt nach dem Verkauf zahlreicher Grundstücke in den vergangenen Jahren jetzt nach eigenen Angaben noch 67 von einstmals über 90 leer stehenden Immobilien. Die maroden Gebäude auf den Grundstücken sind Altlasten und produzieren immer mal wieder ungeplante Kosten für Notsicherungen oder Abrissarbeiten.

