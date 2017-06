Fußballpremiere in der Weinau VfB Zittau und SZ richten erstmals einen Regional-Cup aus. Anstoß ist am Sonnabend.

Luftbild des Weinau Stadion in Zittau © Jens Neumann

Für den Fußballnachwuchs in der Oberlausitz gibt es ein neues Highlight. Im Weinaupark-Stadion in Zittau wird auf Initiative des VfB Zittau und der Sächsischen Zeitung erstmals ein Fußball-Regional-Cup ausgetragen. Ab 10 Uhr rollt dafür der Ball bei den C-Junioren-Mannschaften um den Pokal des Oberbürgermeisters der Stadt Zittau. Am Regional-Cup nehmen neben Gastgeber VfB Zittau noch Stahl Riesa, der FC Oberlausitz Neugersdorf und der langjährige Partnerverein des VfB, Slovan Hradek, teil. Jeder spielt gegen jeden über zwei mal 15 Minuten. Der Eintritt ist frei. Die Siegerehrung erfolgt dann gegen 13 Uhr.

Und um 14 Uhr spielen im Weinaupark-Stadion die jeweils erste Männermannschaft des FC Oberlausitz Neugersdorf und Slovan Liberec gegeneinander. Beide Teams werten das als wichtigen Test für die neue Saison und treten mit Bestbesetzung an. Mit dabei sind erstmals auch alle neuen Spieler beider Mannschaften. Der Eintritt kostet fünf Euro. (SZ/hg)

