Fußballplatz verwüstet Autofahrer drehten ein paar Runden auf dem Gödaer Rasen. Für rund 100 Sportler hat das schlimme Folgen.

Tiefe Reifenspuren machen den Gödaer Fußballplatz unbenutzbar. Martin Urban vom Sportverein ist sauer auf die Autofahrer, die auf dem Rasen Runden gedreht haben. © Uwe Soeder

Göda. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: „Es wird viele Wochen dauern, ehe wir unsere Fußballplätze wieder nutzen können. Mindestens bis Mitte März, wahrscheinlich sogar noch länger“, sagt der Abteilungsleiter Fußball beim Gödaer Sportverein Martin Urban. Schuld daran sind die Autofahrer, die am letzten Sonntagnachmittag nach einem Schneeschauer ein paar Runden auf den beiden Rasenplätzen zwischen Presker Weg und Stausee gedreht haben.

Warum, lässt sich nur ahnen. „Vermutlich wollte jemand – vielleicht ein Fahranfänger – sein Auto mal auf Schnee schleudern lassen“, überlegt Martin Urban. Zurück blieben tiefe Spuren. An einigen Stellen ist die Grasnarbe „nur“ eingedrückt, an anderen herausgerissen.

Am Donnerstag hat sich ein Rasen-Spezialist den Schaden angesehen. Seitdem wissen die Sportler, dass viel Zeit und viel Arbeit nötig sind, um den kleinen Trainings- und den großen Spiele-Platz wieder herzurichten. Mit einem Rechen wurde inzwischen schon versucht, den Rasen an den schlimmsten Stellen etwas in Ordnung zu bringen. Als Nächstes muss die gesamte Fläche mit einer Walze geglättet werden. Danach wird eine Spezialwalze benötigt, um den Boden wieder aufzulockern, damit Gras nachgesät werden kann. – Wer die beiden Plätze so verwüstet hat, ist nicht bekannt. Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos), der am frühen Sonntagabend von dem Vorfall erfuhr, nachdem Spaziergänger die Verwüstungen entdeckt hatten, sagt gerade heraus, was der davon hält: „Das ist eine Riesensauerei! Das kann einfach nicht sein!“ Erst vor einigen Monaten waren die Plätze auf Vordermann gebracht worden. Die Kosten für die jetzt notwendigen Arbeiten müssen die Gödaer voraussichtlich selbst tragen. „Die Gebäude sind zwar versichert, die Flächen aber nicht“, nennt Gerald Meyer seine bisherigen Erkenntnisse. Den Schaden schätzt er auf je 1 000 Euro für jeden Platz und 500 Euro für den beschädigten Zaun.

Das erste Heimspiel steht bevor

Denn oberhalb des Sportgeländes sind am vergangenen Wochenende Pfosten umgebrochen und der Maschendraht niedergedrückt worden. Eine Erklärung dafür hat niemand. Denn der oder die Autofahrer gelangen definitiv nicht an dieser Stelle aufs Gelände. Reifenspuren zeigen deutlich, dass die Täter von der Zufahrtsstraße aus auf die Plätze abgebogen sind. Zwar befindet sich an deren Anfang ein Tor. Doch das steht immer offen, damit die Feuerwehr Wasser aus dem Stausee holen kann, der über diesen Weg zu erreichen ist.

Von den verwüsteten Sportplätzen sind rund 100 Fußballer betroffen. „Zum Training können wir auf einen kleinen Hartplatz ausweichen. Aber was wir machen sollen, wenn die neue Saison losgeht, weiß ich nicht“, sagt Martin Urban. Am 17. März steht das erste Heimspiel im Kalender. Wenn der große Platz da nicht wieder nutzbar ist, muss der Verein versuchen, sich woanders einen zu mieten. Das bedeutet zusätzliche Ausgaben. Außerdem fehlen dann Einnahmen, zum Beispiel aus dem Verkauf von Getränken an die Zuschauer.

Die Gödaer Fußballer hoffen nun, dass die Plätze schnell wieder nutzbar sind. Aber auch, dass der oder die Täter gefunden werden. Dabei verlassen sie sich nicht nur auf die Ermittlungen der Kripo, sondern haben im Diska-Markt, bei der Bäckerei Fehrmann und an anderen Stellen Zettel ausgelegt, mit denen sie Zeugen suchen.

