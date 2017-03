Fußballgolf startet in die Saison Die Anlage öffnet am Sonnabend ihre Türen. Reservierungen werden bereits entgegen genommen.

Das Fußballgolfspiel am Wachberg beginnt am Wochenende. © Thorsten Eckert

Gute Nachrichten für alle Fans der Trendsportart Fußballgolf: An diesem Wochenende startet die Anlage in Ottendorf-Okrilla in die neue Saison. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag sind die Kicker ab 11 Uhr am Wachberg willkommen. Dienstag bis Freitag kann ab 12 Uhr gespielt werden. Ab April öffnet die Anlage am Wochenende dann bereits 10 Uhr. Der Fußballgolf-Park in Ottendorf ist die erste Anlage Sachsens seiner Art und erstreckt sich auf einer Fläche von 47 000 Quadratmeter mitten im Grünen. Gespielt wird auf insgesamt 18 Bahnen. Der Fußball muss dabei über die verschiedensten Hindernisse – natürlich mit dem Fuß – in das Zielloch gespielt werden. Jeder Schuss wird gezählt. Sieger ist, wer das Ganze mit den wenigsten Schüssen absolviert. (ste)

Reservierungen für die neue Saison werden bereits entgegengenommen. Wer am Wochenende auf der Anlage kicken will, sollte sich telefonisch unter 01525/3814863 anmelden.

