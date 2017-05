Fußballgolf begrüßt Gäste Familie Fellendorf betreibt weiterhin den Freizeitspaß auf dem Wachberg. Nur der Biergarten ist in neuen Händen.

Alex Kober, der Weltmeister im Fußballgolf, hat auchg schon auf der Fußballgolfanlage in Ottendorf-Okrilla gespielt. © Willem gr. Darrelmann

Anfang Mai berichtete die Sächsische Zeitung über die Neuheiten beim Soccergolf in Ottendorf-Okrilla. Dabei stellte die Rödertal-Ausgabe Alex Waltinger und Ildiko Struba vor. Die beiden haben in dieser Saison erstmals die gastronomische Betreuung im Biergarten des Soccergolfs übernommen. Grund: Dagmar und Ralf Fellendorf, die Betreiber des Freizeitspaßes auf dem Wachberg, wollten sich selbst ein wenig entlasten und sich nur noch auf das Fußballgolf und die Spieler konzentrieren. „Leider riefen mich jetzt sehr viele Kunden an, die fragten, ob ihr reservierter Termin noch steht. Denn Fußballgolf würde es ja nicht mehr geben“, berichtet Dagmar Fellendorf. Dem ist natürlich nicht so. Das Ehepaar wird wie gewohnt weiterhin für viel Spaß beim Fußballgolf sorgen. Nur wer sich anschließend ein kühles Bier oder einen leckeren Burger im Biergarten gönnt, wird von neuen Gesichtern umsorgt. Nämlich von Alex Waltinger und Ildiko Struba.

Also keine Angst: Fußballgolf in Ottendorf-Okrilla, der nach wie vor einzigartig in Ostdeutschland ist, wird weiterhin seine Türen für die Gäste öffnen. Dagmar und Ralf Fellendorf haben sogar einige Neuheiten geplant. Doch über ihre konkreten Pläne hüllen sich die beiden noch in den Mantel des Schweigens. (ste)

Anmeldungen nehmen die Fellendorfs unter 0152/53814863 entgegen.

