Fußballfans klauen Torlatte Zwei Fans des Hamburger SV konnten sich nach dem geglückten Klassenerhalt der Hanseaten nur kurz über ein besonderes Souvenir freuen.

Polizist mit Latte. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Besondere Fußballspielbegegnung – besondere Souvenirs für Fans. Nachdem der Hamburger SV am Samstag den Klassenerhalt geschafft hatte, haben zwei Fans den Erfolg auf ihre eigene Art und Weise gefeiert – indem sie die Querlatte eines Tores aus dem Volksparkstadion mitgenommen haben. Sie habe nach dem 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg auf dem Spielfeld gelegen, woraufhin die beiden 18 und 26 Jahre alten Männer die Latte einfach mitgenommen hätten, teilte die Polizei mit. Mit der 14 Kilogramm schweren Stange liefen sie allerdings im Hauptbahnhof an der Bundespolizei vorbei. „Das besondere Mitbringsel sollte im heimischen Vereinsheim einen besonderen Platz erhalten“, teilte die Polizei über die Motive der Fans mit. Doch daraus wurde nichts. „Bei allem Verständnis“ habe man die Querlatte sicherstellen müssen, „um die Besitzverhältnisse zu klären“, so die Polizei. (dpa/sid)

