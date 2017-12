Benefizspiel Fußballer können auch Handball Beim Fußball lässt der Döbelner SC kein Gegentor zu. Umso besser treffen die Kicker in der Handballhalbzeit.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Männermannschaften der HSG Neudorf/Döbeln (blaue Spielkleidung) und des Döbelner SC (weiße Trikots) spielten für ihre Nachwuchsabteilungen über 1 800 Euro ein. Geleitet wurde das Spiel von drei Schiedsrichtern, die selbst noch im Nachwuchs ihrer Vereine spielen. © Dietmar Thomas Die Männermannschaften der HSG Neudorf/Döbeln (blaue Spielkleidung) und des Döbelner SC (weiße Trikots) spielten für ihre Nachwuchsabteilungen über 1 800 Euro ein. Geleitet wurde das Spiel von drei Schiedsrichtern, die selbst noch im Nachwuchs ihrer Vereine spielen.

Gegen die Würfe von Tobias Rudolph konnten die Fußballer meist nichts ausrichten, dennoch reichte es für sie, die Handballhalbzeit zu gewinnen.

Tim Voigt sichert in dieser Szene den Ball vor DSC-Kapitän Patrick Peschel. Der traf beim Fußball nur einmal, aber sechsmal beim Handball.

Döbeln. Das Benefizspiel zwischen den Handballern der HSG Neudorf/Döbeln und den Fußballern des Döbelner SC endet mit einer dicken Überraschung. Mit 41:25 haben die Fußballer am Freitagabend in der Döbelner Stadtsporthalle die Oberhand behalten. Viel wichtiger war aber die Summe, die für den guten Zweck gesammelt wurde. Wie bei den vergangenen sechs Auflagen dieser Aktion konnten sich die Nachwuchsabteilungen der HSG Neudorf/Döbeln und des Döbelner SC über die finanzielle Unterstützung freuen. Es kam eine Spendensumme von rund 1 840 Euro, darunter 1 076,40 Euro vom Döbelner Anzeiger und seinen Anzeigenpartnern, zusammen. Für beide Vereine also jeweils 920 Euro, mit denen Projekte in der Nachwuchsarbeit unterstützt werden können. „Eine schöne Summe“, freute sich HSG-Präsident Steffen Händler. Auch wenn in den vergangenen Jahren schon mehr als 250 Zuschauer da waren, zeigte Händler sich Händler zufrieden. „Es ist halt Vorweihnachtszeit, da haben viele auch etwas anderes vor. Es ist gut so, wie es ist“, so der HSG-Vereinschef.

Während des Spiels, das erst 19.30 Uhr und nicht wie angekündigt 19 Uhr begann, schienen die Fußballer etwas ernsthafter zur Sache zu gehen. Schon während der ersten Halbzeit, in der Fußball gespielt wurde, wirkten sie einen Tick ehrgeiziger und gestalteten diesen Teil mit 14:0 deutlich für sich. Die HSG-Handballer hatten durchaus Gelegenheiten, den Spielstand zu verkürzen. Immerhin hätte jeder Treffer von ihnen doppelt gezählt. Doch Tobias Rudolph schoss einen Strafstoß daneben und ein weiterer Treffer wurde aberkannt, weil ein Regelverstoß vorlag.

Die zweite Halbzeit in ihrer eigenen Sportart gingen die Handballer ruhig an. Wohl zu ruhig, denn die DSC-Kicker zeigten, dass sie sich gut vorbereitet hatten. Da ihre Treffer dreifach zählten, mussten sie nur neunmal treffen, um die Tore der Handballer zu überbieten. Besonders DSC-Kapitän Patrick Peschel sorgte mit sechs Treffern für Aufsehen. Zu seiner Leistung wollte er nichts sagen, freute sich aber über das eingespielte Geld. Geleitet wurden die Partien von drei jungen Schiedsrichtern. Vincent Karnatz pfiff beim Fußball, Lucas Runge und Hannes Teichmann beim Handball.

HSG Neudorf/Döbeln – Döbelner SC 25:41 (0:14/25:27)

HSG Neudorf/Döbeln: Eichler, Löffler, Richter, Bairich, Schörnig, Rudolph, Böttger, Greim, Grafe, Claassen, Voigt, Pratersch

Döbelner SC: Waite, Hampel, Peschel, Zimmermann, Wilke, Pohl, Oehme, Gerold, Mäckel, Woytkowiak, Freier

Schiedsrichter: Karnatz (Fußball), Runge/Teichmann (Handball)

Zuschauer: 250

