Fußballclub baut an Seit Jahren hat der Rothenburger Sportverein geplant, sich zu vergrößern. Jetzt ist der Anbau schon fast fertig.

Maik Seifert ist der Vorsitzende des 1. Rothenburger Sportvereins. Er freut sich, dass der Anbau an das Vereinsheim nun schon Richtfest feiern kann. © André Schulze

Wenn Gäste dieser Tage einmal um das Vereinsheim an der Jahnstraße gehen, kann es danach ganz anders aussehen. Viele Männer arbeiten an dem Anbau, den der 1. Rothenburger Sportverein gerade baut. „Einige sind Vereinsmitglieder“, erklärt der Vorsitzende Maik Seifert, „aber für viele Arbeiten, wie etwa das Dach, müssen Profis ran.“ Zwei Arbeiter setzen in wenigen Minuten ein Fenster ein.

Erst im Oktober ist der Fördermittelbescheid angekommen, der das Projekt möglich gemacht hat. Im Sinne der Sportförderung hat die Sächsische Aufbaubank zugesagt, die Hälfte der Kosten für einen Mehrzweckraum mit Toilettenanlagen zu übernehmen. Das bedeutet bei 90000 Euro Gesamtkosten 45000 Euro Fördergelder. Großes Ziel des Umbauprojekts ist, für Gäste wie Mitglieder die Nutzung der Räume ohne Barrieren, wie zum Beispiel Stufen, zu ermöglichen. Dafür wird ein Fenster im Vereinslokal durch eine breite Tür ersetzt und der Raum per Durchbruch mit dem neuen Anbau verbunden.

Ein positiver Nebeneffekt für den Verein ist, dass dadurch zwei getrennte Trakte in dem Gebäude entstehen. Zuvor mussten Bälle im Raum des Schiedsrichters gelagert werden und Gäste die Toiletten bei den Sportlerumkleiden nutzen. Ein Damenklo hat es bisher nicht gegeben. In Zukunft können sich die Gäste in den neuen Sanitäranlagen erleichtern und die Bälle finden in einem neuen Geräteraum Platz, der vom Vereinslokal abgetrennt wird. Außerdem werden Vereinsversammlungen mit allen 150 Mitgliedern zumindest theoretisch möglich.

Dazu bietet der neue Mehrzweckraum auf fast 60 Quadratmetern Platz. Dieser soll auch der Gymnastikgruppe des Vereins als Winterquartier dienen. Der Großteil der Aktivitäten im Verein dreht sich um Fußball, aber auch die Gruppe für Frauensport sowie eine für Freizeitvolleyball gehören dazu und treffen sich hier.

Aber nicht nur die Fördergelder, sondern auch die Stadt und viele Sponsoren unterstützen den Sportverein. „Wir haben sogar noch Gespräche mit einigen Handwerksbetrieben, die am Anbau mitgearbeitet haben“, erzählt Maik Seifert. „Wir freuen uns, dass diese sich für unsere Vereinsarbeit interessieren.“ Die Stadt Rothenburg stellt die Sportanlagen mit großem Platz für Punktspiele und dem Trainingsplatz. Der Verein unterhält diese mit einem jährlichen Aufwand von rund 7000 Euro.

