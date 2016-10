Fußball-Talk mit Eduard Geyer Der Dresdner Kulttrainer kommt am 18. November nach Bautzen. In der SZ-Reihe „Literatur live“ stellt er sein Buch „Einwürfe“ vor und beantwortet Fragen der Fans.

Ostdeutschlands populärster Fußballtrainer kommt nach Bautzen. Am 18. November stellt Eduard Geyer im Burgtheater sein Buch „Einwürfe“ vor. © dpa

Für Eduard Geyer kam der Fall der Mauer zu früh. Allerdings nur ein paar Tage. Sonst, da ist sich „Ede“ – wie ihn die Fans auch heute noch überall nennen – sicher, wäre die DDR-Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft 1990 nach Italien gefahren. So gab’s im letzten Qualifikationsspiel gegen Österreich in Wien statt des nötigen Unentschieden eine 0:3-Niederlage. Die Partie fand eine knappe Woche nach der Grenzöffnung statt. „Die Spieler waren mit ihren Gedanken schon woanders“, sagt Geyer. Der Dresdner war der letzte Trainer der DDR-Auswahl.

Am 18. November kommt der mittlerweile 72-Jährige nach Bautzen. In der SZ-Reihe „Literatur live“ stellt er im Burgtheater sein Buch „Einwürfe“ vor und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Karten für die Veranstaltung gibt es in den SZ-Treffpunkten in Bautzen und Kamenz.

Vom Spieler zum Trainer

Die Besucher erwarten zwei unterhaltsame Stunden, in denen es nicht nur um das runde Leder geht. Immerhin trägt das Buch, das gemeinsam mit dem Sportjournalisten Gunnar Meinhardt entstand, den Untertitel „Über Fußball, die Welt und das Leben“. Trotzdem, ohne den Fußball hätte es dieses Buch nicht gegeben. Es beschreibt Geyers Weg als Spieler bei Dynamo Dresden sowie als Trainer im gleichen Verein, in Ungarn und Ägypten, bei Sachsen Leipzig und Energie Cottbus.

Überhaupt Cottbus. Mehr als zehn Jahre war „Ede“ dort Übungsleiter. Unter seiner Führung stieg das Team von der Regional- bis in die 1. Bundesliga auf, erreichte 1997 sogar das DFB-Pokalfinale. Das allerdings gegen Stuttgart mit 0:2 verloren ging. „Die waren eine richtig gute Mannschaft. Und wir wollten gewinnen“, so Geyer rückblickend. Gern erinnert er sich auch an den 14. Oktober 2000. Da trat Bayern München mit allen Stars im Stadion der Freundschaft an. Und unterlag mit 0:1.

Geyer ist aber noch etwas anderes wichtig. „Die Großen der Bundesliga mussten alle in das kleine Cottbus kommen. Eine bessere Möglichkeit, die Lausitz deutschlandweit bekannt zu machen, gab es doch gar nicht.“ Gern hätte er auch Klubs wie Schalke 04 oder den FC St. Pauli trainiert. Sie hätten zu ihm und seiner direkten Art gepasst. Aber der erhoffte Anruf blieb aus.

Fußball-Talk „Einwürfe“ mit Eduard Geyer am 18. November, 19.30 Uhr, im Burgtheater Bautzen (Großer Saal). Eintrittskarten zum Preis vom 19 Euro (mit SZ-Card 18 Euro) gibt es im Vorverkauf in den SZ-Treffpunkten in Bautzen (Lauengraben 18, 03591 49505020) und in Kamenz (Theaterstraße 3, 03578 34475420). An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

