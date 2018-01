Fußball-Talk geht in die zweite Runde Der „Startschuss“ dazu fällt am 1. März um 19 Uhr auf der Spielfeld-Bühne im Kamenzer Stadttheater. Dafür lädt man sich eine echte DDR-Fußball-Ikone ein.

Um Fußball geht es im März in Kamenz. © dpa

Kamenz. Im März wird in lockerer Atmosphäre erneut über das Spiel um das runde Leder gefachsimpelt. An der Seite von Gert „Zimmi“ Zimmermann sitzt dieses Mal Fußball-Legende und Insider Hans-Jürgen „Hansi“ Kreische und sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. Nach einem gelungenen Auftakt-Spiel mit Eduard „Ede“ Geyer im September erhält der Fußball-Talk damit seine Fortsetzung. Kreische ist eine wahre Legende des Ostfußballs! Die DDR-Fußball-Ikone holte unter anderem 1972 Bronze im Olympia-Fußballspiel in München und absolvierte seinerzeit insgesamt 50 Länderspiele. Nicht zu vergessen sind die fünf Meistertitel und ein Pokalsieg, die er mit seinem Verein Dynamo-Dresden erringen konnte. Perfekte Voraussetzungen also, um erneut in humorvoller, entspannter Atmosphäre gemeinsam über den Lieblingssport der Deutschen zu philosophieren. Tickets sind erhältlich in der Geschäftsstelle des Westlausitzer Fußballverbandes an der Pfortenstraße 3, 03578 3531215. Der Eintritt beträgt zehn Euro für Erwachsene. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt. Für die gastronomische Betreuung ist gesorgt. Der Veranstalter SV Lok Kamenz wird sich für die Halbzeit wie bereits im Vorjahr noch einige Überraschungen einfallen lassen. (SZ)

