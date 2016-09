Fußball-Legenden zum Anfassen Am 7. November startet im Schlosssaal eine neue Sport-Podiumsreihe. Gäste sind ausnahmslos Prominente.

Kult-Reporter und Dynamo-Stadionsprecher Gert Zimmermann ist der ertse Gast. © SZ-Archiv/S. Sonntag

Am 7. November startet im Schlosssaal die erste Diskussionsrunde der geplanten Podiumsreihe zu sportlichen Themen. Erster Gast ist der Kult-Reporter und Dynamo-Stadionsprecher Gert Zimmermann. Der Dresdner hatte bereits das gut besuchte Fußballforum zur 800-Jahrfeier moderiert und das Publikum mit einem Feuerwerk lustiger Anekdoten aus dem Umfeld von Dynamo Dresden begeistert (die SZ berichtete). Diesmal wird Zimmermann den Moderatoren-Platz mit Bürgermeister Hans-Joachim Weigel tauschen und selbst Fragen beantworten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Das Schönfelder Sport-Podium soll künftig alle drei Monate organisiert werden und vor allem Fußballthemen aufgreifen. Das zweite Forum ist allerdings schon für den 1. Dezember geplant. Schönfelds fußballbegeisterter Bürgermeister will versuchen, zu diesem Termin eine oder mehrere Dynamo-Größen in Schloss zu holen. Er suche derzeit den Kontakt zu Hans-Jürgen Kreische, Klaus Sammer und Ex-Trainer Eduard Geyer, so Weigel. Für die Zukunft könne er sich auch vorstellen, aktuelle Dynamo-Spieler einzuladen. Das sei allerdings nicht so einfach, weil bei den meisten Kickern die Sponsoren und Berater ein Wörtchen mitzureden hätten. In einer weiteren Veranstaltung will Hans-Joachim Weigel von seinem Leben als Fußball-Autogrammjäger berichten.

