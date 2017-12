Fußball-Kracher mit Videobeweis Der ehemalige Fifa-Referee Bernd Heynemann plauderte in Schönfeld humorvoll aus dem Schiedsrichter-Nähkästchen.

Da war der Moderatoren-Sessel noch heil: Sportjournalisten-Urgestein Bernd Zimmermann im Gespräch mit Schiedsrichter Bernd Heynemann (vorn). © Kristin Richter

Schönfeld. Langweilig waren die Fußball-Foren auf Schloss Schönfeld noch nie. Am Donnerstagabend war der aus Magdeburg stammende Ex-Fifa-Schiedsrichter Bernd Heynemann zu Gast, und als es gerade um das Hüpf-Verbot auf der Stadiontribüne der Bördestadt ging, brach krachend der Sessel unter Moderator Gert Zimmermann zusammen. Und das vor laufender Kamera – ein echter Videobeweis! Zimmermann moderierte geistesgegenwärtig im Liegen weiter und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Überhaupt: Wer an diesem Abend dröge Regelkunde erwartet hatte, sah sich von Heynemann und Zimmermann angenehm überrascht.

Da trafen zwei humorvolle Typen aufeinander, die sich so manchen Schlagabtausch lieferten. Wie oft er in seiner DDR-Schiedsrichterzeit diskret darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass der Stasi-Klub BFC Dynamo Meister werden müsse, fragt „Zimmi“ gleich zu Anfang. Tatsächlich gab es damals etliche Skandalspiele, in denen den Berlinern beispielsweise in den letzten Minuten unberechtigte Elfmeter zugesprochen wurden. Ganz so simpel habe das nicht funktioniert, gab Heynemann zurück. Wer nicht für den BFC pfiff, sei einfach nicht wieder für dessen Spiele eingesetzt worden. Oder ihm wurde eine internationale Karriere verbaut. Oder man fragte die „Genossen Schiedsrichter“ im Nachhinein, was man denn machen könne, damit die Mannschaft in der Öffentlichkeit nicht so schlecht dasteht.

Heynemann erinnert sich an ein Treffen mit Politbüro-Mitglied Egon Krenz, bei dem genau diese Worte fielen. „Das war reinste Comedy“, sagt er. Der heute 63-Jährige hat zu DDR-Zeiten 98-Oberligapartien gepfiffen – auch solche mit BFC-Beteiligung. Als er einmal den Berliner Libero Frank Rohde vom Platz schickte, war es damit allerdings vorbei. Darüber sei er nicht böse gewesen, erinnert sich Heynemann.

Etwa 50 Fußballfans lauschten im Trauzimmer des Schlosses den Anekdoten des studierten Betriebswirts und kauften auch fleißig sein Buch „Momente der Entscheidung“, in dem er auf seine Schiedsrichter-Karriere zurückblickt. Warum er schon als junger Bursche begonnen habe, Spiele zu pfeifen? Weil im Jugendbereich auch früher schon Schiedsrichtermangel herrschte. Einmal damit begonnen, habe ihn der Verein zu einem Lehrgang geschickt, und dann sei er eben hängengeblieben. Zu viel der Bescheidenheit, denn Bernd Heynemann war mit 26 Jahren der jüngste Referee der DDR-Oberliga. Von 1988 bis 1999 agierte er in 14 A-Länderspielen und 42 Europapokalspielen als Unparteiischer. Höhepunkte seiner Karriere waren die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 1996 und der Fußball-Weltmeisterschaft 1998. Das muss man erst einmal hinbekommen, ebenso wie die darauf folgende politische Karriere als Magdeburger Stadtrat, Landtagsabgeordneter und schließlich sogar CDU-Bundestagsmitglied.

Die Frage, wegen der wohl die meisten Forumsgäste ins Schönfelder Schloss gekommen waren, sparte sich Moderator Zimmermann bis zum Schluss auf. Was hält ein so erfolgreicher und erfahrener Unparteiischer vom Videobeweis? So wie er derzeit praktiziert werde, überhaupt nichts, sagt Bernd Heynemann. Die Videokontrolle habe ursprünglich klar definierte Einsatzkriterien gehabt. Fouls an der Strafraumlinie etwa oder solche hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Oder unberechtigte Kartenvergaben. Inzwischen sei aber eine Inflation daraus geworden, die den Schiedsrichter auf dem Platz zur Marionette mache. Und die Fans trauten sich mittlerweile gar nicht mehr, bei einem Tor ihrer Mannschaft zu jubeln. Das mache am Ende den Fußball kaputt, und die Fußballwelt lache ja auch schon über Deutschland, weil die Sache hier mit einem derartigen Ernst praktiziert wird. Heynemann kann sich vorstellen, dass man den Trainern ein-, zweimal pro Spiel die Möglichkeit gibt, einen Videobeweis zu fordern. Dabei sollte es dann aber bleiben. Nach zwei kurzweiligen Plauderhalbzeiten hatte der Magdeburger geschafft, was ihm auf dem Platz nie gelungen ist – alle Besucher waren mit dem Referee zufrieden. Beim nächsten Forum Ende Januar wird die Dresdner Stürmer-Legende Torsten Gütschow auf dem Podium sitzen. Für das dynamo-affine Publikum in Schönfeld sicher ein Leckerbissen.

