Fußball ist unser Leben Vor 25 Jahren wurde der Stadtverband gegründet. Die Gläser hoch! Und Jürgen Gläser!

Seit fast 40 Jahren ist Jürgen Gläser als Schiedsrichter im Einsatz. Heute ist er Ehrenpräsident des Stadtverbandes Dresden. © Christian Juppe

Mit dem Spielen hatte er nie besonders viel am Hut – aber auf dem Fußballplatz steht Jürgen Gläser trotzdem fast jede Woche. Der 62-Jährige ist mit Leib und Seele Schiedsrichter. Zu DDR-Zeiten arbeitete er sich bis in die Bezirksklasse hoch, heute pfeift er noch bei den Senioren.

Nach einer Fuß-OP muss Jürgen Gläser nun erst mal eine Pause auf dem Platz eingelegen. Feiern aber kann er, und so machte er sich am Samstagabend mit Krücken auf den Weg in den Gasthof nach Weißig, wo ein besonderes Jubiläum begangen wurde: ein Vierteljahrhundert Stadtverband Fußball Dresden.

Eingeladen waren neben Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) vor allem Vertreter der 50 Dresdner Fußballvereine. „Es ging darum, den Vereinen und den ehrenamtlichen Mitgliedern mal Danke zu sagen mit einem guten Essen und guter Musik”, sagt Stefan Zock, Geschäftsführer des Verbandes. Gezeigt wurde auch ein eigens produzierter Imagefilm für den Dresdner Fußball. Bei einer großen Tombola wurde zudem Geld zugunsten von Sachsens größtem Kinderturnier, dem Saxony Cup, gesammelt. Zu gewinnen gab es dabei unter anderem VIP-Tickets für Dynamo Dresden und einen kompletten Trikotsatz.

Für Jürgen Gläser diente der Abend vor allem dazu, alte Wegbegleiter wiederzutreffen. 13 Jahre lang stand er selbst als Präsident an der Spitze des Stadtverbandes, hob ihn 1991 mit aus der Taufe. „Das war eine schwierige, aber auch aufregende Zeit“, erinnert er sich. Noch bevor die höheren Verbände existierten, sollten damals die Stadtverbände ihre Arbeit aufnehmen. „Während die Landesverbände vom Westen unterstützt wurden, mussten wir ganz allein klarkommen.“ Um aus dem Stadtfachausschuss, wie er bis dahin hieß, einen Verband machen zu können, habe man erst mal Dutzende Regelungen festlegen müssen, etwa die Spiel- und die Schiedsrichterordnung. „Wir mussten diese Dokumente quasi selbst erfinden“, sagt Gläser.

Heute dagegen schauten einige westdeutsche Verbände oft ein bisschen neidisch in den Osten, weil die Kollegen hier durch die Wirren der Neugründungen bis heute in einigen Bereichen immer noch selbst das Sagen haben, etwa bei der Vergütung von Schiedsrichtern.

Jürgen Gläser muss sich mit solchen Fragen allerdings nicht mehr herumschlagen. Nach drei Amtszeiten kandidierte er Mitte der 90er nicht mehr neu. Inzwischen ist er Ehrenpräsident.

