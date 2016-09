Fußball ist nicht immer gerecht Die BSG Stahl Riesa ist beim Landesliga-Spiel in Freiberg drückend überlegen, kommt aber über ein 2:2 nicht hinaus.

Kurz vor Spielende hat Jerome Wolf den Siegtreffer auf dem Spann, aber Freiberg rettet das 2:2 über die Zeit. © Ronny Belitz

Am 2. Spieltag der Fußball-Landesliga kam die BSG Stahl Riesa am Sonntag beim BSC Freiberg zu einem 2:2 (0:0). Vor 135 zahlenden Besuchern im Stadion „Platz der Einheit“ waren die Gäste durch ihren Neuzugang Philipp Schröter kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gegangen (48.). Danach drehten die Bergstädter zunächst die Partie. Der aus Coswig gekommene Paul Kiontke erzielte den Ausgleich (62.) und Ludwig Berndt sorgte für das 2:1 der Freiberger (77.). Fünf Minuten später markierte Jerome Wolf den Ausgleich für Stahl. Kurz vor dem Abpfiff hatte Wolf dann sogar noch das Siegtor auf dem Spann, aber es blieb beim Unentschieden. Fazit aus Riesaer Sicht: Fußball ist manchmal ungerecht, denn Stahl war fast über die gesamte Distanz das bessere Team. Rund 80 Prozent Ballbesitz, zeitweise drückende Überlegenheit und ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen reichten aber nicht aus, um den zweiten Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Auf Kampf und Härte seitens der Freiberger waren die Stahl-Kicker eingestellt. Hinzu kam ein Fußballplatz, der eher an Kreisliga erinnerte. Da die Stadt Freiberg den Kunstrasenplatz und den Hauptplatz sperrte, musste das Landesligaspiel auf einem Nebenplatz ausgetragen werden. Auf dem sehr kleinen Platz kamen die Riesaer anfangs nicht so gut zurecht. Die Freiberger standen tief und versuchten den Spielfluss zu verschleppen.

Gallwitz muss ins Krankenhaus

Die erste Halbzeit bestand zu großen Teilen aus Unterbrechungen. Entweder musste ein Ball geholt werden, da ein Angriff der Gäste im Aus landete – oder das Spiel war wegen Trinkpause und Verletzungen unterbrochen. Die Verletzung von Michael Gallwitz in der 20. Minute war dann auch der erste Aufreger im Spiel. Bei einem Kopfballduell traf Freibergs Ludwig Berndt das Gesicht von Gallwitz und dieser ging zu Boden. „Galle“ erlitt einen offenen Nasenbeinbruch und musste ins Freiberger Krankenhaus gebracht werden.

Spielerisch war Riesa in allen Belangen besser. So verfehlte Jerome Wolf bei einem satten Fernschuss nur knapp das Tor und Philipp Schröter traf die Querlatte. So hielt das Freiberger Abwehrbollwerk bis zur Pause ein 0:0.

Die zweite Halbzeit begann für Stahl eigentlich perfekt. Mit dem ersten Angriff ging man in Führung. Der erneut stark aufspielende Schröter hatte sich auf rechts durchgesetzt und knallte den Ball fast von der Grundlinie ins lange Eck (48.). Freibergs Torwart Martin Heydel konnte nur verwundert hinterher blicken. Anschließend drückte Stahl auf das zweite Tor und schnürte den Gegner regelrecht ein. Doch es fehlte an Durchschlagskraft.

Von den Freibergern war bis dato so gut wie gar nichts zu sehen. Die Bälle wurden weit und hoch nach vorn gedroschen. Gefährlich wurde es dabei im Riesaer Strafraum nie. Doch dem Leipziger Schiedsrichter Benjamin Bartsch war die Partie wohl zu einseitig geworden und so „half“ er den Freibergern vielen Freistoßpfiffen. Bei Foulspiel an Steffen Krechlak entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für Freiberg, weil Krechlak im Fallen mit der Hand auf den Ball fiel.

Trotz der schwachen Schiedsrichterleistung musste sich die Stahl-Kicker letztendlich an die eigene Nase fassen. Die vielen Diskussionen mit dem Referee sorgten wohl eher für Unkonzentriertheit bei den Riesaern. So erreichte ein weiter Einwurf in den Strafraum den frei stehenden Paul Kiontke, der zum 1:1 treffen konnte. Kurios: Das Freiberger Tor wurde durch die „Teigwaren Riesa“ mit einem Nudelpaket gesponsert und an die Fans verlost. Die Stahl-Jungs hatte nach dem überraschenden Ausgleich gehörig Wut im Bauch, doch dabei ging das eigene Spielkonzept verloren. Zu hektisch war der Spielaufbau und zu ungenau die Torabschlüsse, um die Führung zu erzwingen. So knallte Andre Köhler aus sechs Metern den Ball weit über das Tor (74.). Schließlich kam es, wie es kommen musste. Die Freiberger nutzten einen Konter zum 2:1. Zwei Torschüsse, zwei Tore – so einfach kann Fußball sein.

Testspiel gegen Inter Leipzig

Riesas Trainer Daniel Küttner wechselte nun ein drittes Mal und brachte Richard Penicka als Stürmer für die letzten Minuten. Und dieser leitete auch den Ausgleich ein. Penicka wurde auf rechts in den Strafraum geschickt und sah im Zentrum Mitspieler Jerome Wolf, der sicher zum 2:2 einschießen konnte (82.). Die Elbestädter kämpften weiter verbissen um den vollen Erfolg, doch gegen Schiedsrichter und Freiberger Abwehrbollwerk war an diesem Tag nichts auszurichten. Mit Zeitspiel und Auswechslungen überstanden die Hausherren auch die Nachspielzeit – Freiberg feierte das Unentschieden wie einen Sieg!

An der Tabellenspitze steht der VfL Hohenstein-Ernstthal mit sechs Punkten. Stahl Riesa rangiert mit vier Zählern auf Platz drei. Am kommenden Pokal-Wochenende sind die Riesaer nicht dabei, aber für Freitagabend konnte die BSG Stahl einen attraktiven Testspiel-Kontrahenten gewinnen. Ab 19 Uhr stellt sich Oberliga-Spitzenreiter FC International Leipzig in der Stahl-Arena vor. Eine Woche später steht dann der 3. Landesliga-Spieltag mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten BSC Rapid Chemnitz an. Rapid verlor die ersten beiden Punktspiele zu Hause und in Pirna-Copitz jeweils mit 1:3.

Stahl Riesa spielte mit: Marcus Hesse – Norman Gründler (70. Alexander Ludwig), Thomas Kutsche, Michael Gallwitz (23. Jiri Horineck), Georg Balatka, Steffen Krechlak, Andre Köhler, Philipp Schröter, Johannes Runge (80. Richard Penicka), Marcel Krake und Jerome Wolf.

zur Startseite