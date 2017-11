Fußball in der Halle – nur anders Futsal liegt im Trend – zu sehen am Dienstag beim Länderspiel gegen Tschechien in Dresden. Auch drei Sachsen sind dabei.

Erst Ende Oktober 2016 feierte die deutsche Futsal-Nationalmannschaft ihre Premiere. Gegen England gab es ein 5:3. Am Dienstag steht in Dresden mit der Partie gegen Tschechien das elfte Länderspiel an. © dpa/Daniel Bockwoldt

In einer ganz speziellen Hinsicht ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Vertreter eines Entwicklungslandes. Denn während die Nationalmannschaft unter Führung von Joachim Löw auf Platz eins der Weltrangliste steht, wird die Futsal-Auswahl darin gerade einmal provisorisch geführt. Erst seit etwas mehr als einem Jahr bestreitet das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld Länderspiele und sammelte in den bislang neun Partien – zehn braucht es, um in die Liste aufgenommen zu werden – 894 Punkte, was derzeit für Platz 64 – gemeinsam mit Tadschikistan – reichen würde.

Dem Anspruch des mitgliederstärksten Sportverbandes der Welt wird das natürlich nicht gerecht – auch wenn der zuständige Abteilungsleiter Bernd Barutta angesichts des kurzen Bestehens der Mannschaft einräumt, es sei „noch zu früh, um sie zu bewerten“. Deshalb stehen nun zwei Testspiele gegen Tschechien an, die der seit Oktober amtierende Niederländer Loosveld als Weiterbildungsmaßnahme versteht: „Wir haben den Mut, gegen einen starken Gegner zu spielen und wollen lernen.“ Das ist auch nötig, denn das Ziel ist die Qualifikation für die Europameisterschaft 2022. Dafür geht es am 3. Dezember in Pilsen gegen den Weltranglisten-27., zwei Tage später ist die Dresdner Ballsportarena Schauplatz der Begegnung.

Ab 18.30 Uhr erleben die etwa 2 500 erwarteten Zuschauer eine Partie der vom Fußball-Weltverband Fifa anerkannten Hallenvariante. Gespielt wird auf einem Handballfeld mit entsprechenden Toren und ohne Bande. Ein Team besteht aus vier Feldspielern und einem Torwart, wie beim Eishockey wird fliegend gewechselt. Der Ball ist auch rund, springt aber weniger – und ein Spiel dauert zweimal 20 Minuten.

Zum Kader für die beiden Testspiele zählen auch drei Sachsen, denn Loosveld nominierte mit Durim Elezi, Sandro Jurado Garcia und Keeper Pavlos Wiegels drei Akteure des deutschen Vizemeisters VfL Hohenstein-Ernstthal. Der spielt momentan in der NOFV-Futsal-Liga und qualifizierte sich als Meister für die Endrunde und unterlag im Finale in Zwickau dem SSV Jahn Regensburg. Wie lange es diese Form der Meisterschaft aber noch geben wird, ist offen. Derzeit prüft der DFB die Möglichkeit, ab 2020 eine nationale Liga einzuführen.

Es dürfte zwar schwer werden, sich gegen den großen Bruder Fußball zu behaupten. Dennoch sehen auch klassische Fußballvereine im Futsal eine Chance. So stellt seit dieser Saison der in der Landesklasse Ost beheimatete SC Borea Dresden, aus dessen Nachwuchsarbeit unter anderem Bundesliga-Profi Tony Jantschke hervorging, ein eigenes Team für die Halle – mit stetig wachsendem Erfolg.

Dem trägt auch der MDR Rechnung und überträgt das Länderspiel am Dienstag auf seiner Internetseite mdr.de live.

Futsal-Länderspiel Deutschland – Tschechien, 5. Dezember, 18.30 Uhr, Ballsport-Arena Dresden. Restkarten an der Abendkasse ab 7 Euro

