Fußball gegen den Weihnachtsspeck Zum 58. Mal trafen sich am zweiten Feiertag Sportler auf dem Humboldthain, um zu kicken. Doch etwas war diesmal anders.

Die Teilnehmer am Weihnachtsfußball im Humboldthain versammelten sich zum traditionellen Gruppenfoto. Ganz rechts der Dienstälteste: Klaus Cisak. © Carmen Schumann

Das muss man erst mal schaffen, eine Tradition so lange hochzuhalten. Sportler aus Bautzen und Umgebung treffen sich nun schon seit 1959 jedes Mal am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Sportplatz Humboldthain, um dem runden Leder hinterherzujagen. Klaus Cisak ist von Anfang an mit dabei. Am Montag war er der Einzige aus der Riege der Männer der ersten Stunde. Zum ersten Mal konnte Georg Nuck diesmal nicht mit dabei sein. Klaus Cisak pfiff das Spiel, zu dem nur 20 Sportler aufliefen. Zu Hoch-Zeiten waren es manchmal über 40.

Die beiden Teams unterschieden sich diesmal dadurch, dass die einen eine Mütze trugen, die anderen nicht. Das Resultat ist nicht entscheidend. „Entscheidend ist die Freude an der Bewegung“, sagte Klaus Cisak. Es sei schon eine Leistung, auf dem Platz zu stehen, am Feiertag um 9 Uhr, wenn andere sich gerade aus dem Bett quälen. Wie es immer so üblich war, nahmen an dem Spiel nicht nur Fußballer teil, sondern auch Leichtathleten, Radsportler, Bergsteiger und sogar Schachspieler. Der älteste aktive Teilnehmer war mit 67 Jahren Rainer Kloß. An diesem zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2016 konnte man über das Wetter nicht meckern. Es war trocken bei acht Grad. Da konnten sich die älteren Teilnehmer an ganz andere Wettersituationen erinnern, zum Beispiel strömenden Regen oder gar knietiefen Schnee. Dafür hatten die Weihnachtskicker diesmal ein anderes Hindernis zu überwinden. Da der Platzwart das Haupttor nicht rechtzeitig aufgeschlossen hatte, mussten sie sich diesmal Schleichwege suchen.

